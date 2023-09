Investigatio suggerit Martem significanter pauciores mineralium quam terra

Novum studium indicat Martem numerum mineralium Telluri comparatum insigniter inferiorem habere. Cum circiter 6,000 mineralium notarum in Terra sunt, Mars solum 161 mineralia plus quam 50 annos investigationis memoriae prodidit.

Studium, ab Hazen et al perductum, formationem mineralem et evolutionem in Marte innixam praeteritis missionibus et meteoritis Martiani analysibus resolvit. Inquisitores nominaverunt XX modos formationis mineralis in Marte, cum Terra habet 20 .

Primis temporibus historiarum utriusque planetarum, mineralia simili modo formata. Prima mineralia in utraque Tellure et Marte verisimile cristallum directe ex magma refrigerante. Actio hydrothermalis etiam munus egit in formatione mineralium in utraque planeta. Terra autem per amplas gradus diversificationis billions annos propter patella tectonicas et progressionem vitae processuum, qui in Marte non observati sunt, processit.

Inventiones suadeant Martem pauciores vias habuisse ad formationem mineralem comparatam Terrae. Dum fieri potest ut incrementa mineralia in Marte latent, totus comes mineralium Martiarum adhuc signanter minor Telluris aestimatur.

Studium in Acta Geophysica Investigationis divulgatum: Planetae lucem inferunt differentias inter compositiones minerales Martis et Terrae. Distinctiones hae intellegentes validas pervestigationes praebere possunt in historiam geologicam et in potentia Martis habitabilitatem.

Haec investigatio per analysin notitiarum de praeteritis missionibus Martis et studio Martiae meteoritarum facta est. Praeterea investigatio necessaria est ad varietatem Planetae Rubri mineraologicam plene explorandam et intelligendam.

sources:

- Robert M. Hazen et al, De modorum diversitate et formatione Martiarum Mineralium, Acta inquisitionis Geophysicae: Planetae. DOI: 10.1029/2023JE007865

- Unio Geophysica American (AGU)