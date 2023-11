Fascinatio Supernovarum Reliquiarum 1E 0102.2-7219 Revelata ab Astronomis

Recens studium internationale ab astronomis per telescopium Compact Array (ATCA) et Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) novas pervestigationes praebet in proprietates et naturam supernovarum reliquiarum quae 1E 0102.2-7219 notae sunt. Evulgatum in Notitia Menstrua Acta Societatis Astronomicae Regiae, studium inluminat lineamenta huius cosmicae structurae fascinantes.

Supernovae reliquiae (SNRs) sunt structurae expansivae et diffusae quae ex explosione supernovae consequuntur. Hae reliquiae ex materia eiectae constant ex explosione et materia interstellaria ab ictu concussoris productae a stella explosa.

1E 0102.2-7219, etiam E0102 notus, est iuvenis cori-collationis SNR in Nube parva Magellanica (SMC) - pumilionum galaxia via lactea orbitans. E0102 cum splendore suo, anulo suo structuram et extremam partem quae flatum anulum procedens undam delineat, E1981 rem investigatorum cepit cum eius inventio anno 0102. Praevia observationes annos E1,738 circiter 32 annis aestimaverunt. progenitor massae stellae quae explosa aestimatur inter 50 et XNUMX missas solares esse.

Ad ulteriores perceptiones assequendam, turma astronomorum duce Rami ZE Alsaberi Universitatis occidentalis Sydney in Penrith, Australia adhibita, ATCA et ALMA adhibita est ut E0102 in summa constantia et sensibilitate observarent.

Eorum observationes E0102 declaraverunt morphologiam anulosam habere cum radio mediocris circiter 20.2 annorum lucis, cum structura pontis instar. E0102 notabiliter regio centralis pontem horizontalem distinctivum vel plumam taleam exhibebat.

Investigatores etiam invenerunt spectralem index E0102, qui mores emissionis radiophonicae in variis aequalitatibus describit, medium valorem -0.54 habuisse. Propius analysis ostendit index spectralem altiorem esse (proxime -0.6) radiorum interiorem et exteriorem, dum planae gradus ad radios intermedios observabantur. Clarissima emissio radiophonica E0102 in parte septentrionali-orientali observata est.

Potissimum observationes regionum polarizatarum intra putamen E0102 detectae, cum mensurata polarizationis mediae fracti 7% et 12% frequentiis 5,500 et 9,000 MHz, respective. Mensuras istas astronomis permiserunt computare aciem visui campi magnetici virium, qui esse 44 ?G decreverat, aequipartitione campi 65±5 ?G.

In ambitu circum E0102, investigatores identidem nubem hydrogenii atomici neutri (HI) versus reliquias sitam, cum velocitate circiter 160–180 km/s identificant. Praeterea cavitas instar structurae in velocitate 163.7-167.6 km/s observata est.

In summa, analysis comprehensiva ab inquisitoribus facta confirmavit proprietates E0102 align cum iis quae cum iuvenibus supernovarum reliquiis typice coniunguntur. Etiam animadverterunt comparationem humilem integrationem linearem polarizationem harum reliquiarum eminentiorem turbulentiae gradum suggerere.

Frequenter Interrogata (FAQ);

Q: Quid est reliquiae supernova?

A: Supernovae reliquiae diffusae sunt, structurae expansae quae ex explosione supernovae consequuntur. Materia eiectae constant ex explosione et materia interstellaria rapta ab impulsu concussionis quae a stella explosa producta est.

Q: Ubi est 1E 0102.2-7219 sita?

A: 1E 0102.2-7219, etiam ut E0102, in Nube parva Magellanica (SMC), quae est pumilionum galaxiae orbitae via lactea.

Q: Quid recens studium de E0102 revelavit?

A: Studium revelavit E0102 quod morphologiam anulum similem cum structura pontis in regione media ostendit. Reliquiae regiones polarizatas etiam ostentant et medium fractionum polarizationem mensuratum 7% et 12% frequentiis inter 5,500 et 9,000 MHz habet.

Q: Quid est linea-of-visus campi magnetici robur E0102?

A: Linea-visus campi magnetici virium E0102 computatum esse 44 ?G, aequipartitione campi 65±5 ?G.

Q: Quid est aetas E0102?

A: Observationes Previous aestimant annos E0102 circiter 1,738 annos esse.

Q: Quid est significatio cavitatis-similis structurae circa E0102 observatae?

A: cavitas-similis structurae velocitatis 163.7-167.6 km/s indicat praesentiam distincti regionis circumjacentis E0102, in qua contrahitur neutrum atomicum hydrogenium (HI).

DOI: 2023/mnras/stad10.1093)