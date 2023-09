Novum Pressura Scala revelat Telluris interiorem Core Continet duplicare lucem Material quam prius Aestimari

Scientistae apud fontem Riken-8 Centrum novam pressionis scalam elaboraverunt quae accuratiorem mensuram pressionis praebet, praesertim in nucleo Telluris. Prior scala inventa est ad pressionem plus aequo plus quam 20% inventa est. Usura technologiae antecedens x-ray, investigatores magnas approximationes vitare poterant et compertum est nucleum interiorem Terrae continere de duplici copia materiae lucis quae antea aestimabatur. Inventiones significantes implicationes habent ad cognoscendam compositionem Terrae et eius evolutionis.

Accurata pressionis scala pendet ad compositionem Terrae intelligendam, praesertim nucleum. Cum late accipitur quod nucleus plerumque ex ferro compositus est, argumenta suggerit etiam leviores materias continere. Novo pressione scala utens ad exemplar seismologicum interpretandum, turma investigationis inventa est nucleum interiorem continere de duplici copia materiae lucis quam antea cogitaverat. Re vera, tota congeries materiae lucis in toto nucleo verisimiliter est quinquies vel plus quam crustae Telluris.

Ad novam pressionem scalam definiendam, investigatores Inelastic X-radius discurrentes (IXS) usi sunt ut sanam velocitatem specimen rhenii cogente metirentur. Rhenium minutum specimen inter duas crystallos adamas in Incudem Cellam oppresserunt. Investigatores in energia x-radiorum e rhenium dispersis disiunctos diligenter metientes, investigatores sonum velocitatis et densitatis specimen determinare potuerunt, quod pressionem computare permiserunt.

densitas rhenii in alta pressione facili metiri est, dum sonum velocitatem metiendo est difficilior. Nihilominus, opus quadrigis, aliis phisicis viam stravit ut mensurae densitatis simpliciori utendi pressione determinaret.

Effectus huius novae pressionis scalae ultra modum compositionis Telluris intellegendae sunt. Etiam suggerit recognitionem pressionis necessariam esse dependentiam variarum materialium proprietatum, sicut superiores mensurae factae sunt in pressionibus similes vel maiores quam nuclei Telluris. Praeterea similes mutationes in structuris aliorum planetarum exspectari possunt cum consideranda nova pressionis scala.

Demum, nova pressionis scala evolutionis technologiae x-ray provectae accuratiorem mensuram pressionis in nucleo Telluris providit. Inventio, quam nucleus interior continet duplicem quantitatem materiae lucis quam antea aestimatae, significantes implicationes habet ad intellectum compositionis et evolutionis Telluris.

