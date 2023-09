NASA magnum lapidem in consiliis suis diuturnae habitationis in Marte denuntiavit. Spatium agentis Martis Oxygenis In-Situ Resource Utilisisation Experimenti (MOXIE) feliciter generavit satis oxygenium ad sustinendum canem parvum per 10 horas in Planeta Rubra. MOXIE, XL librarum machinarum de proin magnitudine, Perseverantiae piratae in Februario 40 in Martium appulit.

Plus duobus annis, MOXIE quantitates oxygenii ex Martia atmosphaera extrahere laboravit. Processu electrochemico utens, unum oxygeni atomum ab utroque moleculo dioxidis in atmosphaera separat. Martia atmosphaera constat ex 95% dioxide carbonii, 3% nitrogeni, 1.6% argonis, et exiguis oxygenii.

Praecipuum propositum MOXIE est technologias evolvere quae aerem spirabilem et erucam propellant ad astronautas futuros producere possunt. Per missionem suam MOXIE feliciter 122 P. oxygenii generatur, quae instar caniculae in 10 horis consumpta est. Ad apicem efficientiae eius, fabrica machinae per horas XII P. oxygenii productae, meta originali NASA supergrediuntur.

NASA Prorex Administrator Pam Melroy excitationem suam in successu MOXIE expressit, affirmans "possibile est extrahere oxygenium ex Martis atmosphaera, quae oxygenium iuvare posset aeris spirabilis vel erucae propellentis ad astronautas futuras". Magnitudinem technologiarum explicandi ut in Marte et Luna opibus uteretur, ut diuturnum tempus praeberet praesentiam lunarem, oeconomiam lunarem robustam, ac demum humanam Martis explorationem sustinere.

Hoc factum per MOXIE notabile est gradum in NASA ambitionibus ad Martis expeditiones firmatas. Technologia a MOXIE evoluta potest esse crucialus in curando superstitem et sustentationem futurarum astronautarum in Planeta Rubra.

