Scientes magnum fecerunt medium ut comprehenderent mysterium materiae absentis universi. An VIII miliardis annorum Fast Radio Burst (FRB), vetustissima et ultima semper observata, orta est a galaxiis concurrentibus. Haec FRB, designata FRB 8A, detecta est a Platea Australiae Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) in Australia occidentali.

FRBs breves sunt eruptiones undarum radiophonicarum quae milliseconds durant, cum originibus suis ignotae sunt. Autem, hoc record-fractionis FRB, a bus galaxies venientes, iuvare potuit illustrare originem horum arcanorum irrumpens. Rupta tantundem energiae in milliseconds solvi quantum sol in XXX annis producit.

Materia absentis in universo refert ad hoc quod dimidium rei exspectatae inobservabilis est. Materia haec carens, ex atomis quae baryon vocantur, materia non obscura est, sed materia "ordinaria" quae sparsim inter galaxias distributa est. Artes venae inefficaces sunt ad hanc rem cognoscendam, quia tam diffusa est et calida.

Scientistae, nuper astronomiae Australiae Jean-Pierre 'J-P' Macquart inclusae, usum FRBs exploraverunt tamquam instrumentum ad hanc rem fallacem deprehendendam. Cum FRBs per immensas spatiantur distantias, eorum radiatio per materiam absentis dispergitur. Haec dispersio phisicis permittit ut densitatem mundi metirentur et materiam absentis baryonicam collocarent.

Investigatio quadrigae Macquart relationem confirmat, quae ostendit quo remotior sit FRB, eo magis diffusum gasi inter galaxies manifestat. Cum circiter 50 FRBs nunc ad suos fontes investigaverint, docti anticipant mille plura in futuro deprehendenda. Ventura Quadratum Kilometer Array (SKA) telescopia in Australia et in America Meridionali, ac etiam perquam maximae telescopiae (ELT) in Chile, ulteriores cognitiones in origines FRBs et structurae universi praebebit.

Investigatio per turmas ASKAP in ephemeride Science divulgata est, quatenus potentialem FRBs ad cognoscendum materiam absentis et compositionem universi.

sources:

- Acta Scientiarum Articulus (non coniunctum)

- Askap research team