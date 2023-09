Universitas Leycestriae astronomorum fundamen- tae inventionis stellae similis soli nostro parvo foramine nigro paulatim consumpto fecit. Stella, nomine Swift J0230, in 2MASX J02301709+2836050 prope galaxia sita est, circiter 500 miliones annorum levis a via lactea absunt. Haec inventio "deest nexus" in intellectu nostro foraminum nigrorum et eorum perturbatio stellarum orbiantium.

Astronomi stellam per splendidum X-radium mico e centro galaxiae oriundum detexerunt utentes novo instrumento evolutae ad Observatorium Neil Gehrels Celeri. Praeterea animadversiones demonstraverunt Celerem J0230 splendide lucere per dies 7-10 ante quam abrupte mutans, hunc cyclum singulis 25 diebus repetens.

Mores hic incidit inter duo genera eruptionum typice consociatarum cum interactionum foraminis nigrae: eruptiones quasi periodicae et vagi nuclei periodici. Celeres emissiones J0230 fiunt regulariter, suggerentes pontes lacunam inter duo genera eruptionum.

Ex exemplis ad similes eventus elaboratis, viri docti statuerunt quod Velox J0230 stellam similem in magnitudine soli nostro orbitantem, ignobilem massam nigram in centro eius galaxiae. Cum orbitae stellae prope atram foraminis intensam viverra gravitationis affert, materia tribus Telluris aequipollens ab atmosphaera sideris trahitur et calefacta in foveam nigram cadit. Hic processus notabilem quantitatem X-radiorum emittit.

Auctor studiorum Dr. Phil Evans plumbeus affirmavit hanc esse primam observationem solis instar stellae saepe aluminis et foraminis ignobilis massae consumi. Inventio horum "iteratorum, distractio partialis aestuosa" eventus praebet pervestigationes pretiosas in speciebus obiecti implicatorum et eorum frequentiam.

Investigatores aestimant cavum nigrum authorem devorandi Celerem J0230 inter 10,000 ad 100,000 temporum esse massam nostri solis, quae relative parva comparatur ad supermassive foramina nigra quae in centro galaxiarum typice inventa est. Studium potentialem effert ad plura obiecta detegendo, sicut Velox J0230 utens nova instrumenta deprehensionis transitoria.

Super, haec nova inventio insigniter auget intellectum de commercio inter foramina nigra et stellas orbitantes, illustrans phaenomenon stellae machinationis exitium per cavernas ignobiles nigras.

