Study ostendit Genes hereditari Neanderthals Auge COVID-19 Severity

Novum studium ab investigatoribus Mario Negri Institutum Italiae in Investigatione Pharmacologico perductum ostendit singulos, qui casus graves de COVID-19 experti erant, magis specifica genera possidere quas Neanderthals acceperant. Studium in provinciam Bergomensem spectat, quae epicenter pandemiae in Italia fuit.

Investigatio, in ephemeride iScientia divulgata, invenit notabilem portionem genome humani associatam periculo contrahendi COVID-19 et graviora signa enucleanda, praesertim inter incolas in locis gravissimis affectis. Studium participantium 1,200 interesset, et analysis ostendit tria sex generum in regione chromosomatum III coniuncta esse ad auctam susceptibilitatem gravium COVID-3. Haec genera includunt CCR19 et CXCR9, quae partes agunt in actione cellae albae et inflammationis in infectionibus, necnon LZTFL6, quae progressionem et functionem cellularum tractus respiratorii moderatur.

Investigatores animadverterunt eam obscuram esse quae genesis inter tres partes praestantissimas ludit. Accedit studium identificatum 17 novas regiones genomicas quae gravi morbo vel cum periculo contagionis coniungi possunt.

Una maxime interesting studii inventio fuit quod tria sex generum cum COVID-19 severitate hereditaria Neanderthals consecuta sunt, speciatim a Vindija genome in Croatia repertis. Dum haec gena Neanderthalsium semel defendi potest, nunc responsionem nimiam immunem apud recentiores homines faciunt, ad morbum graviorem ducentes.

Studium etiam declaravit singulos cum haplotypo Neanderthalensi altiorem habere periculum significanter COVID-19 evolutionis gravem, intensam diligentiam requirentem et mechanicam evacuationem indigere illis sine genetica hereditate comparatam. Praesentia haplotypi Neanderthalensis adiungitur etiam cum uberiori gravium casuum inter cognatos primos gradus.

Hoc studium adhuc argumenta praebet partes quas geneticas in covid-19 severitate determinant. Hae factores geneticae intelligentes potentiam adiuvare possunt ad cognoscendos homines, qui possunt esse aptiores ad morbum gravem et opportunis interpellationibus ponendis.

