Praemium Nobelianum Chemiae 2023: Inventio et Synthesis Quantum Dots

Praemium Nobelianum Chemiae anno 2023 tribus phisicis consideratum est pro opere suo fundamento de inventione et synthesi quantitatum punctis. Proprietates harum nanoparticulorum, quae variis aequalitatibus pro magnitudine sua lucem emittunt, chemicus physicus Ludovicus Brus explicavit. In recenti colloquio cum The Conversatione Weekly podcast, Brus de eius accidentali inventione et subsequenti ictum punctis quantiis tractavit.

Laborans apud Bell Labs in 1980s, Brus in quantis punctis impegit dum solutiones particulorum semiconductorium colloids vocatarum studet. Haec lasers colloquendo dirigens animadvertit emissos colores sibi constare. Inde factum est ut explorarent mutationes singulares in spectro et proprietatibus particularum ipsarum cum essent valde parvi momenti.

Quantum dotae sunt nanocrystae quae lucem hauriunt et illud re- emittunt in diversis aequalitatibus secundum suam magnitudinem. Quamvis minores sint quam lucis visibilis necem et sub microscopio optico videri non possunt, observari possunt utentes microscopii speciales sicut microscopia electronica. Ad eas demonstrandas, ampullas vitreas splendide coloratas cum solutionibus continentibus, quantis punctis diversis mediocribus adhiberi possunt.

Interestingly, Brus ignarus fuit observationum priorum quantitatum punctis a physicis Russicis Alexei Ekimov factis. Ob Bellum Frigidum, investigatio Ekimov solum in Russian divulgata est et ad Occidentem iter facere non potuit ut de eius inventionibus dissereret. Solum post casus inventio articulorum Ekimoviorum in litteris technologicis Brus ad eum pervenit et demum in aetate Glasnost nuper 1980s convenerunt.

Productio et stabilitas initio provocationum quantitatum punctis positis, sed Moungi Bawendi, alius laureatus Praemium Nobelianum, quaestionem hanc in 1990s inmisit. Ex illo, quantis punctis adhibitis in variis campis, praesertim in imaginatione biologica, invenerunt. A biochemistis adhibiti sunt ad cellulas et organa describendas, applicando eas aliis moleculis. Ceterum instrumentales sunt in tumore deprehensio et ductu chirurgico.

Inventio et synthesis quantitatum sententiarum viam straverunt multis progressibus in scientia et technica arte. Pergit exploratio applicationis novas possibilitates enucleare pro nanoparticulis mirabilibus.

Fontes: Colloquium Weekly podcast