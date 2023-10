Novae progressiones in Russiae explorationis Tractus Programma

Praeses Vladimir Putin pronuntiavit novam stationem orbitalem Russiae succedere in animo Stationis Spatii Internationalis (ISS), in operationem collocandam esse 2027. Hoc nuntium venit in casum progressionis lunaris incommodum Russiae hoc anno, cum defecerit. suae primae lunae in 47 annis. Quamvis hoc incommodum, Putin affirmavit Russiam suo programmate lunari commissum manere.

In conventu cum ministris spatium industriae, Putin momentum extulerunt opportunae progressionis in programmate spatii Russiae, praesertim secundum spatium fugae remis. Inculcavit novam stationem orbitalem debere incorporare novissimas progressus scientiarum et technologiarum et posse ad explorationis spatium futurum adimplere opera.

Yuri Borisov, caput procurationis Russiae, Roscosmos referebat statum Putin circa necessitatem stationis orbitalis Russiae. Ille illustravit ISS, quae per 25 annos in operatione fuit, fines suos per circiter 2030. Si Russia opus inchoare neglexerit in creatione sua orbitalis stationis 2024, periculum est amittendi facultates in spatio fugae ob remis. ad expirationem ISS.

De lunae 25 fragore artis in portum lunae in polo meridiano Augusto, Putin suam destitutionem in technicis infortuniis expressit, sed certum est programma lunae mansurum esse. Magnitudinem eruditionis ab erroribus illustravit et experientiam in futuris conatibus assecutus est.

Quod attinet ad programmatum lunarem, Borisov ostendit mutationem in schedula esse posse, cum luna altera potentia moveatur ad 2026 loco initio conposito 2027 .

Cum his recentioribus progressibus, Russia suum spatium explorationis tenere intendit et pergere propellentibus limites spatii spatium fugae.

FAQ:

Q: Quid est nova statione orbitalis quae Russia aedificare cogitat?

A: Russia suam orbitalem stationem tamquam successorem Stationis Spatii Internationalis evolvens (ISS).

Q: Quando expectatur nova statione orbitalis operationalis?

A: Praeses Putin affirmavit primam portionem novae stationis orbitae ab 2027 in operationem collocandam esse.

Q: Quid sunt effectus si Russia suam orbitalem stationem non creat?

A: Yuri Borisov illustravit si Russia opus suum inchoare de statione orbitali ab 2024 deficit, facultates in spatio fugae firmatae propter ISS emissionem depereant.

Q: Quid est progressio lunaris Russiae status?

A: Quamvis incommodum ante hoc anno cum fragore Lunae 25 artis inscensionis, Praeses Putin affirmavit Russiam remanere curriculo lunae commisso.

Q: Estne mutatio in schedula ad proximam lunam deducendam?

A: Possibile est ut altera luna deducatur, initio 2027 destinata, ad 2026 promoveri potest.