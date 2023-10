Praeses Russiae Vladimir Putin consilia instruxit ut novum stationis spatium construendi reponere senescit Stationis Spatii Internationalis (ISS) ab anno 2027, quamvis recentibus incommodis. Deliberatio venit ut Russia intendit ut continuam praesentiam humanam in spatio ponere et lenis transitus ab ISS ad novum suggestum orbitalem curare.

Novae stationis spatii Russicae creatio summo prioritate facta est Roscosmos, propellente patriae. Putin necessitatem inconsutilem transitus extulit, affirmans "finis esse nullas hiatus esse, ad opus prosequendum cum deperditionem facultatum ISS".

Cum problemata fundenda, scandala corruptionis, aliaque incommodis industriam spatii Russiae proximis annis vexaverint, Putin eu de futuro manet. Agnovit fragorem lunae 25 moduli super superficiem lunae in prima sua missione in decenniis eam "experientiam negativam" appellans, sed id se discere promittens.

Ad provocationes permanentes, Putin auctoritates suasit ut proventus humilium salariorum in spatio industriae traherent et ad externos peritiam suam conferendam incitarent. Hortabatur etiam augebat rem privatam implicationem ad innovandum et promovendum spatium explorandi.

ISS, anno 1988 per cooperationem inter Civitates Americae Unitas et Russiam constitutas, anno 2024. Sed NASA credit stationem operantem continuare posse, usque ad 2030. Putin denuntiatio Russiae munus obtinendi praesentiam in spatio obtinendi et procurandi lenis transitus ad stationem novam.

