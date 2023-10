Praeses Vladimir Putin die Iovis revelatum est Russiam primam portionem novae stationis orbitalis suae immittere 2027. Nova statione, quae Moscuae considerat progressionem naturalem in spatio explorationis post Stationis Spatii Internationalis (ISS), intendit ad scientifica progressa incorporare. et progressus technologici obviam futuris propositis. Quamvis incommodum mense Augusto cum prima XLVII annorum lunae in Russia, Putin suum munus programma lunae affirmavit et momentum in vestigio morandi cum evolutione spatii fugae firmavit illustravit.

Dum Russia participationem ISS usque 2028 extendit, mensura temporaria Putin agnovit senescentem ISS suas facultates tandem exhaurire. Necessitas extulit non solum novum segmentum habere, sed totam stationem in operatione semel ISS non amplius viable esse. Putin significavit sollicitudines quae explorationis spatio post cadentes in programmate Russico laedere potuerunt, si progressus novae stationis non prompte progreditur.

Yuri Borisov, caput intermedium spatii Russiae, Roscosmos sententiae Putin confirmavit, quatenus momentum tuendi facultatem in spatio fugae Russiae firmato. Borisov urgebat instantiam incipiendi laboris magni-scalae in statione orbitalis Russiae ab anno 2024 ad vitandum hiatus potentiales in facultate per dimissionem ISS ante stationem Russiae paratam.

De recenti defectu lunae-25 artis Augusto loquens, Putin affirmavit progressio lunae perseverare et ex erroribus discere, dicens: Errata esse errata. Turpe est omnium nostrum. hoc exploratio est spatii, et quod quisque intelligit. Experientia est quam in futuro uti possumus." Borisov suggessit facultatem promovendi lunam proximam ad 2026 deducendi ab initio suo in diem destinatum anno 2027 .

Renovato studio Russorum ad explorandum spatium, futura missionum Russorum spatium promittit, res gestas et incrementa in incremento scientiae cognitionis ultra nostram tellurem persequendam.

FAQ

Quando primum segmentum novae stationis orbitae Russiae perficietur?

Praeses Putin affirmavit primam portionem novae stationis orbitalis Russiae in operando 2027 collocandam esse.

Quae sunt rationes post decisionem Russiae novam stationem orbitalem creandi?

Russia intendit curare ut spatium fugae facultatibus suis remis continuationem habeat, ut opes Stationis Spatii Internationalis (ISS) minuant. Novam stationem aedificans permittet Russiam ante explorationem spatii manere.

Quid primum lunae in XLVII annis Russia factum est?

Primus Russiae lunae cursus 47 annis, lunae 25 artis, casus technicas expertus est ex fragore in portum lunae in polum meridianum mense Augusto. Quamvis hoc incommodum, Putin officium significavit progressio lunaris continuandi et experientia usus ad futuras missiones quaesitas utetur.

What is the timeline for Russia's lunares programme?

Putin suggessit facultatem progrediendi lunae proximam ad 2026 deducendi unum annum maturius quam ante diem anni 2027 destinatum. Haec temperatio intendit ad progressum lunarem accelerandum.