Antiqua Fossilia Piscium Novae Insectae in Evolutionem Vertebratorum Skulls

A 455 decies centena milia annorum pisces fossilias investigatores novo prospectu praebuit quomodo vertebrates evolvantur ad eorum cerebrum tuendum, secundum studium in Natura editum. Specimen de quo agitur est Eriptychius americanus, piscis maxillae vetustus in Colorado, USA repertus. Investigatores ab universitate Birmingham, Centro Naturalis Biodiversitatis in Leiden, Netherland, et in Museo Naturali, tomographiam computaverunt ad singularem 3D repraesentationem cranii piscis conficiendam.

Hoc studium primus comprehendit ut cranium Eriptychii recrearet, quod annis 1940 collectum est, ab annis 1960 originaliter descriptum, et nunc in Field Museum Historiae Naturalis in Chicago habitatur. Investigationes fundendae per Leverhulme Trust Eriptychium revelatum est cartilagines independentes inclusas cerebro dissociasse, dissimilis postea species quae plenam cartilaginis caveam ligaverat. Hoc innuit antiqui evolutionem structurarum ad cerebrum separandum ab aliis capitis partibus cum Eriptychio inchoatum esse.

Dr. Ivan Sansom, senior lector in Palaeobiologia in Universitate Birmingham et senior auctor studii, concitationem super inventionibus expressit, dicens se ostendere historiam evolutionis primae quam primitivae vertebrates suas cerebro defenderunt. Dr. Richard Dearden, auctor studii et inquisitionis Postdoctoralis in Centre Naturalis Biodiversitatis Centre, significationem inventionis inculcavit, affirmans maiorem hiatum ad intellegendum evolutionem cranii in omnibus vertebratis, etiam hominibus, impleri.

Hoc studium pondus collectionum musei effert et applicatio novarum artium imaginandi in speciminibus antiquis investigandis. Utendo tomographia computato, phisici novas inspectiones in evolutione capitum vertebratorum detegere poterant. Inventiones magni pretii informationes praebent de primis temporibus tutelae cerebri in primis vertebratis et ad intellegendum evolutionis historiae huius crucialis anatomici.

