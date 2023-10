Chemiae aqueae in Carbonaceo Planetesimali: Materia Organica Prebiotica Synthesizing

Chemia aquea munus magnum habet in formatione materiae prebioticae organicae in planetisimalibus carbonaceis. Haec corpora caelestia, quae in primis systematis solaris aetatibus formasse creduntur, potestatem habent tradendi vitam essentialem in aliis corporibus planetis, terrae inclusis, impedimenta aedificandi.

In recenti studio, investigatores formationem Vitaminum B3 investigaverunt, etiam acidum nicotinicum notum, in his planetisimalibus. Vitaminum B3 praecursor magni momenti est pro coenzyme NAD(P)(H), quod metabolismi omnium notarum formarum vitae essentialis est.

Investigatores proposuerunt novam machinam reactionem ex experimentis superioribus in campo. Synthesis Vitaminum B3 involvit coniunctionem praecursoris sacchari, ut glyceraldehyde vel dihydroxyacetono, cum amino acida sicut acidum asparticum vel asparaginem. Hae motus in solutione aquea fiunt sine praesentia oxygenii vel aliorum agentium oxidizing.

Condiciones in planetesimalibus carbonaceis simulare, inquisitores saxum densitatem 3 g/cm³, poros 0.2, et glaciem densitatem 0.917 g/cm³ poris replentes sumpserunt. Simulationes pressione 100 vectis currunt.

Proventus simulationum comparabantur ad abundantias acidi nicotinici mensuratis in exemplis ex variis fontibus collectis, inclusis CI chondritis Orgeil, pluribus chondritis Antarcticis CM2, et C2 chondritis Tagish Lacus incompositis. Genus methodi extrahendi adhibita, ut aqua calida, aqua frigida ultrasonicationis, HCl-hydrolyzed, vel acidum formic, etiam ratione habita est.

Studium pervestigationes pretiosas praebet in potentia chemiae aquei intra carbona- cosmos planetarum ad synthesis materiam organicam prebioticam. His processibus comprehensis adiuvare possunt origines vitae illustrare et distributionem essentialium structurarum in universo universo.

