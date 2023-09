Delenimenta 3D impressa obiecta Baby Pulvis et Resina

Lineae iacuit in objecto 3D impresso Telltale signum esse potest processus fabricandi. Sed variae sunt methodi, quibus uti potes ad superficiem leniorem efficiendam, ut sand, chemica leniendi, vel fillers utendi. Una ars novanda componit infantem pulveris et resinae ad metam lenis efficiendam.

In video processu recenti ab [DaveRig] demonstratur. Experimentum incipit cum obiecto semi-sphaerico quod lineas iacuit notabiles habet. Ad has lineas levandas, miscet resinam et pulveris simul infantem, ad constantiam lactis vel lactis similem tendens. Quinque tunicas huius mixtionis in obiectum applicat, curans et sandpaper inter tunicas 120 calculo sandapilarum.

Postquam processus teres completus est, regulae post processum gradus sumuntur. [DaveRig] obiectum alcohole abstergit, addito sandingo fungitur, et cum humido sandisco procedit. Denique airbrush adhibita tunica perspicua adhibita est. Finis effectus est superficies admodum lenis, cum globo globi typici comparabilis.

Notatu dignum est hanc artem omnibus generibus 3D impressis aptam esse non posse. Factores, ut materia adhibita et eventus optati, considerari debent.

Hanc methodum temptasti vel quaelibet alia ars post-processus? Sciamus in comment!

