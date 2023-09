Antiqua Giant Eruta: Portuguesus homo reperit possibilis Communitas Dinosaurorum Ossa in Europa

Homo Lusitanus miram inventionem fecit dum bona sua in Portugallia centrali renovaret. In opere constructionis fragmenta ossium fossilisorum in area sua invenit, quae ducens ad eruendum quod maximum sceletum dinosaurum umquam in Europa repertum esse potuit.

Scientistae ad inventionem anno 2017 admonebantur et, ultimo mense, plura elementa sceleti significantia e situ effossa sunt. Paleontologi putant dinosaurum circum 82 pedes longum (25 metra fuisse), unum ex speciminibus maximis in Europa repertis et fortasse etiam in mundo.

Instituto Dom Luiz, Institutum inquisitionis Facultatis Scientiarum Universitatis Lisbonensis, inducit excavationem et studium fossarum reliquiarum. Elementa sceleti collecta hucusque vertebras et costas includunt, cum costis in positione anatomico primo bene conservatae, raritas in fossilibus dinosauris.

Notae fossilium conservatio earumque dispositio verisimilitudo suadet ut plures partes sceleti dinosauri in futuris stipendiorum effossionibus inveniendis. Manipulus credit hunc singularem posse esse Brachiosaurus altithorax, a brancai Giraffatitan, vel etiam antea incognita species Late Jurassica Lusotitan atalaiensis nomine, in regione occidentali Portugalliae inventa.

Inventio sceleti huius colossalis dinosaurorum novas possibilitates aperit ad historiam antiquam Terrae cognoscendam et lucem praebet diversitati specierum dinosaurus in Europa. Praeterea excavatio et analysis adiuvabunt mysteria quae circa hanc inventionem extraordinariam et historicam pertinent, explicabunt.

