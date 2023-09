Polaris Spaceplanes complet Prosperum Test volatus pro MIRA-lux prototypum

Societas aerospace Germanica, Polaris Spaceplanes, nuper XV-fugae experimentum expeditionem pro suo MIRA-Ly prototypo vehiculi complevit. Plus trium dierum spatium inter diem 15 Septembris et ante diem octavum Kalendas Septembres, volatus intentus est ad demonstrandum aerodynamica et fuga systemata temperandi mini-spatii. Prototypum, mensurans tantum 22 pedes (8 metra) in longitudine, quattuor ventilationes electricas ad propellendum adhibita est.

Per 10 de 15 volatibus, MIRA-Lux cum machina aerospike simulata instructa est ad aestimandum impulsum in vehiculi effectu. In cursu probationis expeditionis, prototypum cumulatum circiter 40 minuta temporis fugae, signans feliciter lapidem in Polaris Spaceplanis.

Progressus notitiae ex MIRA-Lux volatus collectae adhibebuntur ad ampliorem scalam MIRA vehiculum. Proxima iteratio haec fere 14 pedes (4.25 metra) mensurabit et cum machina aerospike lineari actuali instructa erit ut systemata fugae integratae experiatur.

MIRA et MIRA-Lux prototypa praecursores ad Polaris Spaceplanes ultimam demonstrationis exemplar, NOVA. Post prosperam probationem vehiculum MIRA, consilium Polaris longius ascendere consilium ad longitudinem 22 pedum (6.7 metrorum) pro exemplo NOVA. NOVA quattuor tormentis keroseneis fueled gagate utetur, praeter machinam aerospicam eius functionis, ut plenas volatus erucae potens in velocitatibus supersonicis in atmosphaera Telluris utatur.

Assumens demonstrationem venturam missiones pro MIRA bene procedere, Polaris Spaceplanes intendit ut in Novam exemplar volans anno 2024. Haec prototypa maioris consilii pars sunt a societate ut multipurposi, vehiculum onerariis hypersonicis appellatum AURORA evolvant. AURORA praevisus designatus est ad vecturam solvendam usque ad 22,000 librarum (10,000 chiliogrammata) ad velocitates suborbitales vel usque ad 2,200 libras (1,000 chiliogrammata) ad orbitam inclinatam.

Polaris Spaceplanes visus est in volando AURORA vehiculum aliquando inter 2026 et 2027 , ostendens suum officium technologiae aerospace progredi et fines explorationis spatii impellere.

