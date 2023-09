In variis figuris galaxiae veniunt, earumque intellectus noster efficitur, ut observationes nostras ultra spectrum visualium extendamus. Circulus polaris galaxiarum (PRGs) sunt unica species galaxiae propria anulo exteriori gasi et stellarum, quae perpendicularis ad planum galacticum iuvetur. Hi anuli, saepe praesertim ex gasis hydrogenii diffusis compositi, typice apparent solum in aequalitate radiophonica.

Etsi anulus galaxiae polaris anno 1978 primum detectae sunt, processus formationis harum structurarum galacticorum mysterium manet. Una theoria suggerit annulos esse effectus collisiones galacticae, ubi hydrogenium gas ex galaxiis collidendo in noctis polaris rejicitur. Unde credebatur quod rara galaxies anulus polaris. Autem, recens circumspectio galaxiarum peractae ut pars consilii WALLABY indicat PRGs communius esse posse quam antea cogitavit.

WALLABY consilium, quod pro Widefield ASKAP L-band Legacy All-caelum Circumspectum designat, intendit creare altam resolutionem tabulam consectetuer neutri in Hemisphaerio Australi. Per gas intergalacticum destinata et galaxiarum hydrogenii circumfluentia, contemplatio pretiosas perceptiones praebet in structuras horum cosmicorum. In ineunte circumspectionis statu, circiter 600 galaxiae provisae sunt, et duo galaxiae polaris anuli notati sunt.

Ex his inventis aestimatur 1% ad 3% galaxiae in WALLABY inspectas structuras anuli polaris exhibeturum. Expleto recognitione, fieri potest ut centeni anuli galaxiae polaris detegantur, significanter augentes cognitionem harum formationum aenigmaticorum galactiarum. Copia autem notitiarum per hoc propositum collectae astrologorum profundiorem intelligentiam praebebit quomodo hae peculiares galaxiarum formant et evolvunt. Praebere etiam potest pervestigationes pretiosas in commercio inter res obscuras et galaxies.

Altiore, inventio galaxiae anuli polaris et projecti WALLABY permanentis aditum pollicentem praebent ad structuras occultas intra galaxiae explorandas et mysteria universi explicandi.

definitiones:

– Anulus galaxiarum polaris (PRGs): galaxiae spiralis vel ellipticae cum anulo exteriore gas et stellarum in plano galactico fere perpendicularis iuvenci.

- WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy Omnes-caelum Circumspectum Caecum, consilium destinatum ad creandum tabulam optimam solutionis hydrogenii neutri in Hemisphaerio Australi in caelo.

sources:

— Deg, N., et al. "WALLABY gubernator circumspectis: potentiale anulum polarium galaxies NGC 4632 et NGC 6156." Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.