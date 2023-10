Arbores communicare possunt et monent se invicem de periculo, Study Finds

Novum studium in Natura Communicationis editum ostendit quomodo arbores in Tellure invicem periculi communicare et monere possint. Investigatores invenerunt vulneratam plantam emittere compositiones chemicas quae sanam fibras plantae infigere possunt, responsiones defensionis ab intra cellulis eius excitantes. Haec inventio significantes implicationes habere potuit ad plantas muniendas contra impetus insecti vel siccitatis.

Notio arborum "loqui" in 1980s primum explorata est, cum animadverterunt physici arbores oeconomiae producere ad insecta deterrenda cum oppugnarentur. Interestingly sanae arbores eiusdem speciei prope sitae etiam easdem defensiones chemicae, etiam sine radicibus affinitatibus arborum laedi, exhibuerunt. Hoc suggessit quod arbores per aerem inter se communicatae, phaenomenon quod plantarum auscultatio notum est.

Praeter quattuor decennia, plus quam 30 species plantae observatae sunt communicationem in cellula-ad cellam ineunt per compositorum organicorum emissionem volatilium. Sed adhuc incertum est quae composita essent gravia et quomodo sentirentur a plantis.

Recens meditatio has quaestiones illustravit per folia manually opprimendo et erucas in sinapis arabidopsim vel lycopersicum ponendo. Haec emissio utitur variis volatilibus frondibus viridibus, quae tunc ad sanas plantas diffundebantur. Manipulus genetice sanas plantas modificavit ut calcium fluores in singulis cellulis intus revecti, permittens eas responsiones plantarum indagare.

Investigatores invenerunt solum duo volatilia viridia speciosa foliata videbantur calcium in cellulis plantarum sanarum augere. Calcium significat in plantis munus agit in responsionibus defensionis, ut folia claudentia vel insecta digerentia. Manipulus etiam compositiones per stomatas absorptas invenit, quae plantas gasorum in photosynthesin commutare permittunt, significans se fibras interiores plantae penetrare.

Hoc recenti intellectu, phisici credunt posse plantas contra minas et stressores immunizare, eas componendis consociatae exponendo. Hoc opus pesticides in agricultura minuere potuit et plantas facere molliores in facie siccitatis.

Investigatio ulterior necessaria est ad intellegendum cur solum specialia compositorum calcium significantes felis et receptores in plantis, quae cum his compositis inter se occurrunt, recognoscant.

Super, hoc studium significantes perceptiones in communicationis plantarum praebet et facultates aperit ad consilia promovenda ut plantas ab iniuria defendat antequam eveniat.

