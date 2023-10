Smithsonian Fragmenta Asteroid Bennu in Fenestram in Universum retegit

Postquam epicum iter CC decies centena milia passuum per spatium aequavit, OSIRIS-REx navicularum fragmenta asteroidei Bennu Telluri nuper Septembri feliciter liberavit. Museum Nationalis Smithsonianum Naturalis Historiae haec pretiosa exemplaria nunc demonstrabit, unicam opportunitatem visitatoribus praebens mirabilia mundi prope proxima.

Magnopere anticipata publica ostensio exempli asteroidis die Veneris, 3 Novembris, in museo Janet Annenberg Hooker Halli Geologiae, Gemmae, et porticus meteoritarum mineralium in Washington, DC exhibebit pluma pristina saxa obscura et pulvis ex Bennu collecta. providens perspiciendum in historia antiqua nostri solaris.

Cum asteroideis fragmentis scalae exempla erunt OSIRIS-Rex navicularii, comitas Lockheed Martin, et Atlas V 411 erucae, quae naviculas portarunt, in mutuum ab Iunctus Launch Foedus. Haec comprehensiva exhibent proposita ut visitatores in ambages spatii explorationis immergant.

Curator meteoritarum, Tim McCoy, qui in OSIRIS-REx missione implicatus est, incitationem suam pro hac specie fundationis expressit: "Haec nobis exhibitio est prima facultas hoc incredibile iter cum publico communicandi".

Bennu, parva asteroides prope Terram, phisicis ob suam potentialem coniunctionem ad asteroidem carbo-di- orem maiorem, quae abhinc miliardis annorum extiterat, cepit. Propinquitas Terrae singulis sex annis ob NASA commoditatem obvenit, ducens ad missionem OSIRIS-Rex. Mense Octobri 2020, navicularum navigatio in Bennu superficiem feliciter exposuit et specimen saxeum collegit.

Dum missio minoris incommodis offendit, turmae dedicatae copiosam pulveris et saxum e capite TAGSAM extrahere curaverunt, quod difficultatem cum fasteners habebat. Haec exemplaria metam initialem NASAe colligendi 60 P. strages iam superaverunt, cum cidem currenti unciarum 2.48 (70.3 P.).

Analysis praevia specimen specimen ostendit copiam carbonis et aquae moleculis, pretiosos pervestigationes in nostrae primae institutionis planetae comparans. Tim McCoy significationem harum inventionum inculcavit, dicens, "specimina Bennue promissionis tenentes nobis de aqua et organicis narrandi antequam vita ad nostram unicam planetam formandam veniret".

Fac ut Museum Nationalis Naturalis Historiae Smithsonianae invisat, ut testetur hanc mirabilem ostentationem pontium intermedium inter humanitatem et vastum mundi spatium.

FAQ

Q: Quomodo possum observare fragmenta ab asteroideo Bennu?

A: Fragmenta asteroidis Bennu notari possunt in museo Nationali Smithsoniano historiae naturalis in Washington, DC.

Q: Quando exhibitio fiat?

A: Exhibitio aperiet die Veneris III Novembris.

Q: Quid aliud in promptu erit praeter fragmenta asteroides?

A: Exhibitio etiam in pluma scalarum exempla Osiris-Rex spatii et Atlas V 411 erucae habebit.

Q: Quid interesting inventa sunt ab exemplis tam longe?

A: Analysis praevia exemplorum copiam carbonis et aquae moleculis patefecit, perspicientias in primam nostram planetae institutionem praebens.

Q: Quam multa strages ex asteroideo Bennu collecta est?

A: NASA uncias 2.48 (70.3 P.) recepit saxorum et pulveris, superans metam initialem 60 P. colligendorum strages.