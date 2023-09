Tempestas tropica in Puerto Rico photographer documentum cepit rarum occursus gigantum satum fulgurum e nubibus sursum cadentibus. Phaenomenon, modo nuper scientia confirmatum, rarissimum est, talibus scatebris tantum 1,000 vicibus in anno occurrentibus.

Ictus fulminum giganteorum insigniter potentiores sunt quam fulmina regularia, 50 ter fortior. Identificabiles sunt colore rubeo, quia contactum faciunt cum ionosphaera Telluris, 50 ad 400 milia passuum supra mare sita. Horum rumpit pleraque in tonitribus supra apertum Oceanum.

Pretium, Frankie Lucena, duas cameras ad eventum stupendum capiendum usus est: Watec 902HU camera nigra et alba cum summa levi sensibilitate, et in Sony A7s astrophotographia speculi camerae notae ob egregiam observantiam in condicionibus humilibus levibus. Maecenas rumpit capere curavit documentum tropicae tempestatis quae postea in Procellae Franklin elaboravit.

Non hoc primum Lucena tantae molis rumpit prodidit. In 2017, Geminis Cloudcam utens in Observatorio Mauna Kea in Hawaii ascendens, animadvertit et cepit has rumpit. Quo facto, etiam observavit raros circulos supra tempestatem in caelo apparentes, quos notavit "gravitatis fluctus."

Scientistae adhuc incerti sunt quare rumpit gigantea loco deorsum sursum tendentes, sicut fulmina regularia. Creditur impedimentum aliquod genus esse ne fulmen e fundo nubis exeat, sed adhuc investigatio opus est ad hanc hypothesim confirmandam.

Internationale Stationis Spatii (ISS) etiam magni pedis scatebrae gigantum rumpit, phisicis permittens novam prospectum acquirere in actione electrica electrica quae supra tonitribus tropicis occurrit.

Frankie Lucena opus in variis suggestis reperiri potest, inter eius locum, YouTube, Instagram et Flickr.

