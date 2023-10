Astronomiae et astronomiae fanatici cupide exspectant venturum caelestem eventum, ut gratificent caelos noctis hac septimana postea. Die 28 mensis Octobris, eclipsis lunaris partialis occurret, proxime post eclipsis solis annalis quae facta est die 29 mensis Octobris.

Per eclipsim, luna primum penumbram intrabit ad 11:31 post meridiem die 28 Octobris, sequitur umbralem periodum incipiens ad 1:05 am et desinentem ad 2:24, sum die Octobris 29. Hoc mirabile phaenomenon coeleste ab eo conspicuum erit. omnes partes circa mediam noctem.

Sicut confirmatum a Centro Meteorologico in Bhubaneswar, eclipsis erit eclipsis lunaris partialis, ubi luna cadet sub umbra Telluris. Duratio eclipsis spatium circiter horam unam et novem minutas cum magnitudine 0.126.

Eclipsis visibilis per magnam regionem patebit, inter Oceanum Pacificum Occidentalem, Australiam, Asiam, Europam, Africam, Americam orientalem Meridionalem, Americam septentrionalem Orientalem Septentrionalem, Oceanum Atlanticum, Oceanum Indicum et Oceanum Pacificum Australem. Etsi orbis lunae solum circa sex centesimas tegetur, hic eventus captans visu nudo videri potest, iuxta celeberrimus astronomus Subhendu Patnaik.

Prospiciens, proximus eclipsis lunaris ex India visibilis die 7 Septembris 2025 occurret, et tota eclipsis lunaris erit. Recentissima eclipsis lunaris e regione conspicua facta die 8 mensis Novembris anno 2022 facta est et tota eclipsis fuit. Illud tamen notandum est, quod quamvis duo eclipses solares et duo lunares anno 2024 erunt, nulla earum ab India apparebit.

Procedente tempore, fac fastos tuos notare et opportunitatem videre terribilem magicam rerum caelestium. Spectaculum est quod te profecto relinquet in mirabilia quae extra nostram tellurem sunt metuenda.

Frequenter Interrogata De Quaestiones (FAQ)

1. Quid est eclipsis lunae?

Eclipsis lunaris est eventus caelestis qui fit cum Terra inter Solem et Lunam venit, ut Lunam sub umbra Telluris caderet.

2. Quid est eclipsis lunaris partialis?

Eclipsis lunaris partialis est species eclipsis lunaris in qua sola portio lunae umbra Telluris tegitur.

3. Num eclipsis lunae nudo oculo videri potest?

Ita eclipsis lunae nudo oculo conspici potest. Semper tamen commendatur ut locum ab urbe splendida lumina ad spectaculum plene cognoscendum.

4. Quando proximus est eclipsis lunaris ex India visibilis?

Proxima eclipsis lunaris ex India visibilis ad VII Kalendas Octobris 7 occurrens ponitur, et tota eclipsis lunaris erit.

5. Num eclipses visibiles anno 2024 erunt?

Etiam duo eclipses solares et duo lunares anno 2024. Nulla tamen earum ab India apparebit.