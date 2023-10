Eclipsis lunaris partialis visibilis in India die 28-29 Octobris 2023

Partialis eclipsis lunae ad diem 28-29 Octobris 2023 evenit, umbrali periodo incipientibus primis horis XXIX. Haec eclipsis ex omnibus Indiae partibus circa mediam noctem apparebit. Umbra eclipsis periodus expectatur ut incipiat 29:01 am IST die 05 Octobris et finem sub 29:02 am IST. Duratio eclipsis erit circa horam 24 et 1 minuta, cum parva magnitudine 19.

Haec eclipsis lunaris in pluribus regionibus per orbem terrarum, inter Oceanum Pacificum Occidentalem, Australiam, Asiam, Europam, Africam, Americam orientalem, Americam septentrionalem, Oceanum septentrionalem, Oceanum Atlanticum, Oceanum Indicum et Oceanum Pacificum Australe habebit.

Illud notandum est quod eclipsis lunae fit in plenilunio die quo terra intercedit inter Solem et Lunam, et omnia tria perpenduntur. Tota eclipsis lunaris fit cum tota Luna sub umbra terre umbral subit, et partialis eclipsis lunaris fit cum sola portio lune sub umbra terre venit.

In India, proximus eclipsis lunaris post hunc eventum die 07 Septembris 2025 erit, quae tota eclipsis lunaris erit. Novissima eclipsis lunae ex India visa die 8 mensis Novembris anno 2022 facta est, et tota eclipsis fuit.

