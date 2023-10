Eclipsis lunaris partialis ad diem 28-29 Octobris 2023 evenire

Eclipsis lunaris partialis, quae Chandra Grahan cognominata est, locum obtinet die 28-29 mensis Octobris anno 2023. Eclipsis lunae incipiet a luna intrante penumbra media nocte die 28 mensis Octobris, et Phase umbralis incipiet in primis horis 29. Hic caelestis eventus ex omnibus Indiae partibus circa mediam noctem apparebit.

Ob eclipsin lunarem, Somnath Mandir et omnes mandiri sub Shri Somnath spera suspendent caeremonias suas regulares puja die 28 Octobris post meridiem aarti.

Eclipsis in vasta regione apparebit in qua Oceanus Pacificus occidentalis, Australia, Asia, Europa, Africa, America Meridionalis orientalis, America septentrionalis septentrionalis, Oceanus Atlanticus, Oceanus Indicus, Oceanus Pacificus Australis.

Umbralis periodus eclipsis incipiet tempore 01:05 AM IST die 29 Octobris et finem habebit sub 02:24 AM IST. Duratio eclipsis erit horae 1 et 19 minutae, cum magnitudine minima 0.126.

Notatu dignum est quod proximus eclipsis lunaris ex India visibilis die 07 Septembris 2025 occurret et tota eclipsis lunaris erit. Prior eclipsis lunae ex India visa die 8 mensis Novembris anno 2022 facta est et tota eclipsis fuit.

Eclipsis lunaris fit in die plenae lunae cum terra intervenit inter Solem et Lunam, et omnia tria apparent. Tota eclipsis lunaris fit cum tota luna umbram umbram terre intrat, et partialis eclipsis lunaris contingit quando portio lune tantum cadit sub umbra terre.

