NASA's Parker Solaris Probe nuper per validam missam coronalem deiectionem (CME) prope Solem volavit, data pretiosa praebens quomodo plasma Solis cum pulvere interplanetario intercedit. Haec CME una ex maximis semper exposita est. Primum, specillum, commercium inter CMEs et pulverem interplanetarium observavit, illustrans phaenomenon quod ante duos decennia speculabatur sed numquam antea observatum est.

Analysis notitiarum per volatilium per specillum collecta in Acta Astrophysica edita est. Scientistae CME pervestigantes concluserunt pulverem interplanetarium purgare usque ad spatium circiter 6 decies centena milia passuum a Sole. Sed spatium, quod erat purgatum est, mox pulvere interplanetario impletum est.

Parker Solaris Probe in Campo Lato Imagery pro Probe solaris (WISPR) camera prospectum praebebat de CME sicut spatii per eam transivit. Initio, camera altum spatium quietum conspectum cepit, sed cito claro lumine referta facta est ut manipulorum materialium pertransivit.

The Parker Solar Probe significantes inventas fecit ab anno 2018. Anno 2021 suum deiectionem primum directum suum contactum cum corona Solis fecit et ventum solarem studuit. Nominatur ab Eugenio Parker, qui existentiam venti solaris speculatus est, specillum sextum flyby Veneris mense Augusto 2022 complevit et perget novas perceptiones de dynamica Solis in sua missione continua colligere.

sources:

- NASA Parker Solaris Probe Longtime Mysterium Solvit circa Solem, NASA