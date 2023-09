Mysterious Event Remoed Dark Matter Halo of Our Galaxy, Study Shows

Recens studium suggerit quod ingens blob invisibilis materiae obscurae notabilem corruptelam in figura nostrae galaxiae effecit. Dum phisici initio crediderunt viam lacteam esse disci planum cum duobus brachiis spiralibus, mensuras superante saeculo captas inexplicabilem flexionem aperuerunt. Inflexio maxime fit in finibus galaxiae, ubi regiones quaedam tingunt dum aliae sursum exardescunt, ei speciem obtritam sombrero praebent.

Simulationes computatoriae ab inquisitoribus deductae causam post hoc phaenomeni detexisse possunt. Simulationes insinuant eventus arcani qui noctis nostrae galaxiae invisibilis halonis obscurae materiae dissipavit. Studium, in ephemeride Naturae Astronomiae editum die 14 Septembris, demonstrat cogens argumenta nostram Galaxia in re obscura circumfusam aureola.

Materia obscura est genus fallax materiae quae circiter 85% totius materiae universi consistit. Quamvis non directe correspondeat cum luce et invisibili maneat, tamen effectus gravitatis eius observari possunt. Materia obscura responsabilis est stellas accelerare ad celeritates extraordinarias, sicut centra galactica orbita, stellarum remotas distorquens, et halonem lacteae Viae galacticae effingens.

Halo galacticus refert magnam sphaeram stellarum quae instar foliorum in piscinae materiae fuscae natantis, ultra spirales bracchia via lactea sita. Recentes investigationes usus spatii Agency Gaia spatii Europaei ostenderunt stellas intra halonem galacticum proprie misalignum esse.

In conatu intelligendi implicationes halonis stellaris imbalancetae pro materia obscura aureola, astronomi usi sunt exemplaribus computatoriis ad recreandum iuvenem galaxiae similem via lactea. Exemplar inclusa materia obscuro aureola 25 gradus ad orbem relativum incidit. Postquam galaxia simulans per 5 miliarda annorum, inquisitores detexerunt exemplar eorum nostrae galaxiae magna ex parte assimilatum esse.

Causa post misalignment obscurae materiae aureola adhuc obscura est. Attamen simulationes ab inquisitoribus deductae suadent verisimile esse ex concursu ingenti, potentia alterius galaxiae cum nostro collidente. Haec collisio obscuram materiam halonis efficere potuit ut 50 gradus ascendat antequam tardius descendat ad elevationem currentem XX-graduum.

