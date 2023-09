NASA's OSIRIS-REx navicularum in itinere ad Terram rediens collectionem frenorum asteroidum et frusta ab asteroideo Bennu portat. Navicula anno 2016 immissa est et praeteritum septem annos ex antiqua ruderibus exempla colligendis consumpsit. Bennu parvam occasionem cum Tellure collidendi in saeculo XXII exeunte habet, quam ob rem NASA periculum securitatis possibilis iudicavit et OSIRIS-REx in hac missione misit. Navicularum horarium est ad exemplaria tradenda Department Defensionis Dugway Probantis Terrae in Utah die 22 Septembris 24 .

Dante Lauretta, investigator principalis missionis OSIRIS-REx, confirmavit naviculam bonam valetudinem esse et ad partum specimen paratum. Sessiones praxis extensivae factae sunt, ut specimina rite tractata semel terram attingant. Partes recuperationis per varias missiones transierunt, in quibus capsulam inversum vel in conlectu aquae inveniendo. Propositum est habere omnes processus scriptos ad sanationem lenis et prosperos retrievalis.

Capsula continens exempla ab helicopteris colligetur et ad cubiculum speciale creatum mundum intra Utah Test et Training Range portabitur. Inde, a aircraft ad NASA Johnson Centrum Space in Houston transferetur, ubi ulterius analysis subibit.

Quantitas materiae asteroidis ab OSIRIS-REx collecta incerta est ob mensurae errorem. Bigas aestimat naviculam suggessisse inter 5.26 ad 12.34 uncias (149 ad 350 P.) Bennu, postulationem missionis superantem 60 P. (2.1 unciae).

Dante Lauretta, qui cum OSIRIS-REx project per XX annos implicatus est, incitationem suam tandem exempla videns expressit. Eam describit ut suram experientiam et culmen annorum laboris. Exemplarum analyses pervestigationes pretiosas dabunt primis diebus formationis solaris ac potentiae clues de origine vitae in Terra revelare.

sources:

