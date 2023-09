NASA's Osiris-Rex Missionis ad libera maxima Asteroid Sample ad Terram

NASA Osiris-Rex missio ad historiam faciendam profectus est, tradens maximum specimen asteroidum in Terram rediit. Capsula continens circiter 250g saxorum et pulveris ex asteroideo Bennu collectos expectatur ad terram in Utah deserto die Dominico. Haec legatio NASA primum exemplum ex asteroideo ab anno 2020 colligendum temptavit.

Navicula Osiris-Rex mense Septembri 2016 immissa est et Bennu mense Decembri 2018 advenit. Per biennium fere spatium asteroidis superficiei asterisco adamussim proscripsit antequam specimen die 20 Octobris 2020 colligeret.

Speciminis portio, quarta fere, inter plus quam 200 singulos ex 38 institutis terrarum orbis distribuetur. Diversa haec phisicorum coetus simul operabitur ad specimen ac perspicientias analysendas in historiam primaevam ac evolutionem systematis nostri solaris. Bennu, reliquiarum 4.5-billion annorum, tempus capsulae cernitur quae pretiosas clues circa planetarum formationes praebere potest.

Una e praecipuorum commoda exemplum colligendi directe ex asteroideo sicut Bennu est minima contaminatio. Dissimiles meteorites qui in Terram cadunt et cito contaminantur in contactu cum nostro atmosphaera, specimen Osiris-Rex reddet phisicis incorruptam conspectum in praeteritum. Hoc magnum esse potest ad cognoscendam originem organicorum et aquarum quae ad progressionem vitae in Terra conferre possunt.

Astrophysicus Prof Boris Gansicke ab Universitate Warwici significationem asteroidum discendi extollit: "Asteroides in nostro solari systemate continentes rudes structuras e quibus Terra facta est, ita operando compositionem multum nobis narrabit quomodo nostra planeta formata est. . Multae adhuc quaestiones inenarrabiles sunt, ut fons aquae Terrae et origo rerum ad vitam ».

Haec missio magnum miliarium repraesentat in cognitione nostra de historia mundi solari et facultates aperit ad explorationem asteroidum ulterioris eorumque potentiae impulsum in intellegenda origines vitae.

sources:

- PA