NASA OSIRIS-REx venerabilis facit finalis cursus Correctio ante Reversus Asteroid Sample in Terra

NASA's OSIRIS-REx exploratorium suum ultimum trajectoriam corrigentis decurrere feliciter peregit, unum gradum propius ad suum specimen asteroidem Terrae die 24 Septembris tradens. Specillum brevem machinam ardentem die Dominico exsecutus est, unde in velocitate 7 digitorum (17.8 centimetri) per minute mutatio est. Hoc discursum portum capsulae specimen locum aptavit, eam movens ab oriente prope VIII milia passuum (8 chiliometrorum) intra praefinitum portum zonae defensionis in Utah Test et Training Range.

Haec correctio discursum secuta est curriculum-occasum discursum Kalendis Septembribus, quae intendit dimittere exemplum capsulae die 10 Septembris ad altitudinem 24 milium (63,000 km) super Terram. Nunc, specillum circiter 102,000 decies centena milia passuum (1.8 decies centena millia passuum) ab Terra removet et ad celeritatem circiter 2.8 mph appropinquat (14,000 kph).

OSIRIS-REx missio, quae mense Septembri 2016 cum provisione $1 miliariorum promovit, missa est ad studium Bennu prope Terrae asteroidum. Post annos observationis feliciter colligitur circa 8.8 uncias (250 P.) materiarum e superficie Bennu mense Octobri 2020 .

Cum in Terram reditum, specimen tradetur NASA Johnson Centre Space in Houston, ubi curabitur et conservabitur. Nonnullae materiae asteroides physicis per orbem distribuentur ad studium systematis solaris primi et partes potentiales asteroides carbon-ditas sicut Bennu in evolutione vitae in Terra. Physici putant has asteroides compositiones organicas, structuras essentiales ad vitam, ad Terram per antiquos insultus efficere posse.

Dum capsulae reditus ad Terram spectant, principale OSIRIS-REx navicularum missionem continuabit. Progredietur ad aliam potentiam periculosam asteroidem, Apophis, in missione extensa quae OSIRIS-APEX quae anno 2029 destinata est.

sources:

- NASA OSIRIS REX Probe facit finalis cursus Correctio prius Reversus Asteroid Sample ad Terram