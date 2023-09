NASA's OSIRIS-REx navicularum claudunt in Tellure cum suis pretiosissimis oneribus exemplorum asteroidum. In discursu critico, navicularum trusores sui animi potestates accendit, velocitatem suam componit per 0.5 mph ut reditus prosperi conservetur. Sine hac parva correctione specillum et mercium asteroidum exciderunt Barth.

Missio OSIRIS-REx collectionem sordium et glaream exempla e Bennu asteroideo implicat, quae circiter 1,650 pedes in latitudinem metitur. Navicula circiter 8.8 unciarum (250 P.) materiarum in visitatione Bennu mense Octobri 2020 collectae sunt. Haec pretiosa exemplaria Telluri tradentur in capsula matutina die 24 mensis Septembris.

Capsula reditus expectatur ad terram in area certa mensurans 36 milia passuum ab 8.5 milibus in Utah Test et Training Range, meridiem ad lacum Salis. Appellatio circiter 13 minuta fiet post emissionem capsulae, cum navicula sideralis celeritatem et angulum sequens.

Exempla asteroida collecta immensae pretii erunt apud scientias orbis terrarum. Investigatores his exemplis studentes, sperant perspicere in formatione et evolutione mundi nostri solaris. Accedit, materia illustrare potest partes asteroides carbon-ditas sicut Bennu in tradendis rebus necessariis ad vitam in Terra.

Nunc, OSIRIS-REx navicularum spatia circiter 4 decies centena milia passuum a Terra absunt, celeritate 14,000 mph percurrentes. Manipulus missionis potest unum trudi incendium facere die 17 Septembris, si necessarium duceret. Gravis est notare solum capsulae specimen Terrae reversurum, dum navicularum iter suum perget ad asteroidem Apophis pro missione extensa, cum proposito adventus anno 2029 .

sources:

- NASA magistratus blog stipes in September 11

- NASA Goddard Space Flight Center image credit: Terrae reditus trajectoriam pro OSIRIS-REx spatii et capsulae specimen.