Imber meteor Orionid, qui ab NASA pulcherrimis anni imbribus descriptus est, ad apicem dierum venturi ponitur. Claritati eorum et velocitati noti, meteoris Orionidum errantes ad 148,000 passuum per horam vel 41 per secundam pergunt. Quidam ex his meteoris ardentes impedimenta strages relinquunt, addens ad splendorem ostentationis caelestis.

Secundum NASA, meteoris ab aliquibus stellarum luculentissimis in caelo noctis fabricabuntur, spectaculi ex- ceptio observatoribus praebens. Imber die 26 Septembris incepit et perget usque ad 22 Novembris, sed cacumen exspectatur die 21 Octobris. Hoc tempore visores in caelo illuni exspectant ut circum 23 meteora per horam videre possint.

Imber meteor Orionid annuatim occurrit cum Terra per spatium spatia repleta strages Cometae Halley transit. Haec strages, quae ex particulis ex comete pulveres consistit, author est striis lucis meteoris visis cum collidunt cum atmosphaera Telluris.

Imber meteor Orionid observare, optimum est locum a levibus fontibus invenire. Habet circiter XXX minuta oculos ad tenebras accommodare, permittens meteororum visibilitatem meliorem. In hemisphaerio septentrionali, in dorso tuo pronus pedibus meridiem versus orientem commendatur, dum in hemisphaerio australi, pedes septentriones monstrat et monitus est.

Orion sidere locans, a quo meteor imber trahit nomen, spectatores te ducet ad lucida caeli punctum. Attamen, aspectu magis spectabili, optimum est saltem 45 ad 90 gradus ab Orione inspicere, cum hoc meteoris longiorem et graviorem apparebit.

Post Octobrem, astronomiae enthusiastae spectare possunt ad imbrem Leonidorum meteorum mense Novembri. Leonides, ob strages e Tempel-Tuttle cometae causata, cum Orionideis breviter alligent ante diem 18 Novembris.

Pulchritudo meteororum imbrium in admiratione est testium caelestium rerum mutuae cum atmosphaera Telluris. Monumentum est amplitudinis et magnificentiae universitatis nostrae. Ergo calendaria nota tuos, et splendorem Orionidis meteororum imbrem metuendum para!

definitiones:

Imber meteor Orionid: Imber annuus meteorus qui fit cum Terra per obstantia vestigia a Comet Halley relictae transit.

Halley's Cometa: Celebris cometa periodica quae circiter 76 annos ad solem orbit accipit.

Punctum candidum: Punctum in caelo ex quo imbrem meteoris in meteoris oriri videntur.

sources:

- NASA

- American Meteor Societas