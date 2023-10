Skygazers in hoc mense tractatu sunt ut imber meteor Orionid annuus apicem suum attingit. Hic caelestis eventus, qui usque ad 25 meteora per horas producit, praestringitur ut stellae stellae in nocte sabbati et in primis dominicae horis concludantur. Orionides praecipue sunt speciales quia meteoris sunt fragmenta vere Cometae Halley, quae Comet 1P/Halley appellatur.

Halley Cometa Celebris est cometa qui solum videri potest e Terra singulis 75 ad 76 annos. Nihilominus, Orionid meteororum imber occasionem hominibus praebet ut frustum historiae huius cometae in annuo fundamento praebeat. Comet ut Halley orbium solem, vestigia strages relinquit. Cum Terra per has strages transit, in nostram atmosphaeram incredibili celeritate intrat.

Dr. Minjae Kim, sodalis inquisitionis in Universitate Warwick, explicat imbrem orionidum meteororum inter diem 2 Octobris et 7 Novembris fieri, cum cacumen eius nocte 20 Octobre ad 22. Sed imber ante et observari potest. poft apicem gaudet. Hic imber non solum pulchritudinis notus est, sed etiam nexu cum Halley Cometae.

Ut testor imbrem Orionid meteororum, Totus opus est caelo sereno, patientia, et a sordibus lucis locus. Meteora nudo oculo in omnibus partibus caeli apparebit, quod eventus globaliter visibile reddet. Sive in hemisphaerio septentrionali sive meridionali es, hac caelesti spectaculo usque ad diem 7 novembris frui potes.

Si ergo desiderabas "semel-in vita temporis eventum" videndi Halley Cometae, noli aestuare. Imber meteor Orionid unicam occasionem praebet ut strages relictus ab hoc illustri comete et pulchritudine coeli noctis indulgeat.

sources:

- Nina Massey, PA Scientia Correspondent