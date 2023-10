Orionid Meteor imber Will Pecco die Octobris XXI: Quomodo experiri?

Imber meteor Orionid, qui nunc peragitur et usque ad diem 7 novembris perseveret, mox ad apicem eius Kalendis Octobribus pervenit. Annus hic eventus coelestis praebet spectaculum spectaculum stellarum cadentium nocturno caelo illustrantium. Imbrem oritur ex reliquiis Halley Cometae, cometae celeberrimi, qui singulis 21-75 annis solem orbit.

Imbre meteororum origines reduci possunt ad minutas fragmenta quae ab Halley Cometae distrahunt dum per spatium percurrit. Haec fragmenta vestigia pulveris et glaciei obruta formant, quae tandem in atmosphaeram Telluris admirabili velocitate circiter 41 milium secundorum ingreditur. Quia hae particulae cum atmosphaera Telluris colliduntur, ex attritu aere comburunt, striis lucidis creant, quae meteororum imbres designant.

Cometa Halley non unum, sed duos imbres meteorum annui oritur. Hoc evenit, quia orbita cometae intersecet arcte cum orbita Telluris in duobus diversis punctis. Primum punctum Imbrem meteorum Eta Aquarids in primo Maio ducit, cum punctum secundum nunc occurrit, in medio ad posteriorem Octobrem partem, Orionid meteororum imbrem producens.

Ad cuius evidentiam, nullum speciale instrumentum necessarium est. Nudus oculus sufficiens est ad stellas mittendas. Noctis caelestis prosperum hoc anno significat lunam non impedire cum experientia in primis antelucanis horis. Pro habitantibus in Hemisphaerio Septentrionali et Australi, copia copiarum erit meteororum imbrem videre.

Loca quaedam commendantur ut imbrem Orionidum meteororum gaudeant includunt Novum Eboracum, Miami, Los Angeles, Atlanta et Californiam septentrionalem. Haec loca exspectantur condiciones inspiciendas secundas habere, cum nubes minimas obtentu et contracto lumine pollutionis.

Ad optimize experientiam spectandi, obscurum textum velit aream a plateis ac residentialibus illustrandis invenire. Oriens te ad meridiem (pro illis in Hemisphaerio Septentrionali) vel ad septentriones (pro illis in Hemisphaerio Australi). Capit circiter XXX minuta ad caelum sursum spectantes oculos ad meteora componendos et deprehendendos. Ut meteororum imbrem plene sapiant, admonetur ne solum in radiosa parte Orionidum, stellae Betelgeusae, ponatur.

Itaque calendaria tua nota ad apicem imbrem meteoris Orionid die 21 mensis Octobris, et para exanimationem coelestem spectaculum quod sola natura possit praebere.

– Meteor imber: eventus caelestis notatur abundantia meteoris apparens in caelo noctis super breve tempus relativum. Meteora, quae etiam stellae mittentes vocantur, materiam habent cum particulae ex cometis vel asteroids atmosphaeram Telluris intrant et ob frictionem exhalant.

– Halley's Comet: Celebris cometa qui orbit solem singulis annis 75-76. Duos meteororum imbres annui oriuntur: Eta Aquarids in primo Maio et in mense Octobri imber meteor Orionid.

