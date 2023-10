Parare ad Orionid Meteor imbrem hoc volutpat vestibulum

Ne deesset spectaculi Orionidis meteor imber hoc weekend fiebat. Imbrem exspectatur ad apicem horae octavae post meridiem, at meteoris visibiles per caelum gyrantes erunt omnes volutpat longi ad 8 ad 10 per hora. Tempus optimum, ut meteorus, primis horis matutinis, cum splendens erit, vel punctum ubi ex meteoris oriri videntur, in summo est.

Optimam occasionem habere meteoris spotting, periti suadeant foras egredi pro saltem 10 ad 20 minuta ante errantes ut oculi tui ad levem lucem accommodent. Etiam specimen est invenire maculam a luce pollutionis cum clara intuitu caeli obscuri.

Imber meteor Orionid strages ex Comet Halley causatur, unus e nobilissimis cometis. Dum cometa non apparebit usque ad 2061, relinquit vestigia strages quas Terra per singulos annos transit, in Orionids proveniens. Pulvis granorum e cometae celeriter percurrit et adiuuatur, cum atmosphaeram intrant, striis lucidis creandis sicut meteoris visi sunt. Notae sunt Orionides propter candorem et velocitatem motus.

Post Orionidum apicem, adhuc quinque aliae imbres meteororum hoc anno capiunt, inclusis meridionalibus Taurids, septentrionalibus Taurids, Leonids, Geminids, et Ursids. Praeterea tres lunae plenae relictae sunt in 2023 - Luna Venatoris, luna Castoris, et luna frigida.

Haec volutpat est perfecta opportunitas ad videndum pulchritudinem universi et miranda super caelestia mirabilia. Ne despicias imbrem Orionid meteororum, ostentationem candidam quae nos admonet de antiquis originibus systematis solaris nostri.

sources:

-CNN

- EarthSky

- American Meteor Societas

- NASA