Parare ad Spectacular Orionid Meteor imbrem hoc volutpat vestibulum

Si caelestis spectaculi candidam quaeris, noli oblivisci vestibulum hanc spectare, ut imbrem meteoris Orionidis prospiciat. Imbrem ad apicem hora 8 post meridiem positum est, sed meteoris visibiles per caelum gyrantes videri possunt omnes volutpat longi, cum cento 10 ad 20 meteoris per horae. Hic eventus astronomicus testificari potest ex qualibet parte mundi nocturno.

Ut casus tuos maximize meteororum spotting, commendatur primis horis matutinis esse. Radius, qui est punctus ubi meteoris videntur ex oriri, erit in altissimo circum 2 am in zona qualibet. Autem, Dr. Ashley King, inquisitor scientiae planetariae cum Museum Naturali in London, suggerit meteora incipiet apparere quam primum tenebrescit.

Unum elementum considerare est periodus lunae in hoc eventu. Haec volutpat, luna in quarta parte prima erit et prope mediam noctem erit. Secundum Societatem Americanam Meteor, luminositas lunae meteor visibilitatis aliquantulum impedire potest. Rex monet exspectans lunam ut conditiones optimales inspiciendas instituat. Etiam si levi pollutione in urbe es, tamen paucula meteora cum modica patientia videre poteris.

Imber meteor Orionid annuatim occurrit cum Terra per strages relicta Comet Halley transit. Cum fragmenta atmosphaeram Telluris intrant, striis lucentibus in caelo creant. Hic meteor imber a constellatione Orion nominatur, unde meteoris radiare videntur.

Hac occasione non deesset ad praeclaram pompam naturae ignium spectandam. Lumina obscurum ab urbe reclinate locum, Reclinate, et spectaculo fruitur per imbrem Orionid meteorusque creatum.

sources:

- EarthSky

- American Meteor Societas