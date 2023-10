Expedition 70 Crew Conducts Space Health and Earth Science Studies on International Station Station

Expeditio 70 turba Stationis Spatii Internationalis in variis studiis scientificis et operibus sustentandis occupatus fuit. ISS, magnum spatii in orbita circum Terram, est investigatio laboratorium et spatium portarum pro cooperatione internationali in exploratione spatii. Continuo occupatum est ab 2000 e remigibus astronautarum et cosmonautis e circum orbem terrarum.

Una analysi studiorum peracta est DNA, quae adiuvat nautas et naviculas in terra minore dependentia tutas custodiunt. Astronaut Jasmin Moghbeli portatile DNA sequencer usus est ad bacteria e statione aquae specimina extrahenda cognoscenda. Hoc studium technologiae NASA consilia pro missionibus ad Lunam, Martium et ultra conferet.

Aliud studium in usu fatigabilium ad monitorem valetudinis astronauti involvit. Astronaut Moghbeli vestem Bio-Monitor et infulam in sessione 48-horarum ad probandum facultatem monitoris valetudinis, dum minime impedimento cotidianis actionibus, facultatem gerebat.

Praefectus Andreas Mogensen inter cupolas spatialis Europaei (ESA) intra cupola laboravit, temptans progressam cameram facultatem servandi tonitrua Telluris et actionem electricam eorum. Notitia collecta potest ad cognitionem atmosphaeriam emendare et ad applicationes ad spatium futurum ducere.

Exercitationes compescit et munia sustentationis etiam peracta sunt. Exempli gratia, NASA Engineer Fuga Loral O'Hara hardware subitis photographavit, pressionem sanguinis compressit, et partes ex spatiis uninstalled fecit. Astronaut Satoshi Furukawa ex JAXA Filtra in Vita Scientiae Glovebicae repositae sunt et reta in materias Scientiae Laboratoriae intra specimen dederunt.

Turba etiam ad spatii ambulationem paratur, quod horae diei 2:10 post meridiem orientale est horarium. Cosmonautae Oleg Kononenko et Nikolai ambulationem facient, quae varia opera extra ISS involvunt.

Haec studia et opera permanentia ad intellegentiam spatii sanitatis, terrae scientiae et conservationis Stationis Spatii Internationalis conferunt.

