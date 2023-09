Investigatores detexerunt vetustissimam notam mundi structuram ligneam esse ad ripas fluminis Kalambi in Zambia et Tanzania. Haec structura, 475,000 annorum esse censenda, prae- parat cessum hominum recentiorum. Ordinatio lignorum facta est duobus lignis per instrumenta lapidea acuto conformanda et ut ambulationem seu suggestum pro maioribus hominum qui in area habitabant inserviverunt.

Notae in lignis indicant se caesa, concisas, derasas variis instrumentis lapideis ad locum repertis. Truncus fruticis fruticis super alterum stipitem incumbit, magna incisura U informibus inversis munitum. Professor Larry Barham, plumbeus archaeologus ab Universitate Liverpool, credit structuram ambulationis partem fuisse, fundamentum suggesti, vel etiam locum repositionis vel tegimen.

Res ligneae in situ detectae datae sunt saltem 476,000 annorum, tam ante cessum Homo sapiens. Verisimile est hominem heidelbergensem, praecursorem hominibus hodiernis, hanc fabricam fabricasse. Inventio significans est quod lignum raro tam diuturnis temporibus superstes est, sed faeces umoris in Kalambo Falls silvam conservandam adiuvaverunt.

Praeter truncum structurae, aliae ligneae res inventae sunt, incluso baculo fodiente, cuneum, ramum scindendum, qui pars laquei fuisset, et truncus utrinque incisus. Inventiones haec suggerunt veteres homines magnarum materiarum utentes, ut lapis et lignum, ad eorum ambitum formandam et transformandam.

Investigatores instituunt excavatis manere apud situm et spem laborare cum Zambian imperium habere Kalambo Falls agnitum esse UNESCO situs Orbis Terrarum. Dr. Sonia Harmand University of Stony Brook descripsit inventionem fundationis, eius valorem illustrans in augendo intellectui usui materiarum organicarum in evolutione primo humano.

sources:

- University Liverpool, Professor Larry Barham

- University of Aberystwyth

- Stony Brook University, Sonia Harmand

- University of Reading, Dr