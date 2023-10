Quomodo Vetus Mythum Graecorum Promethei Nostram Modernam Reflectit

Prometheus, Titan, qui ignem deis surripuit eique humanitati donatum, diuturnum progressus et periculi symbolum fuit. Ex prospectu mythologiae emancipator conspicitur, contra Iovem tyrannidem propter humanitatem rebellans. Quamquam in nostro mundo, Prometheus aliam significationem accipit.

Revolutio Industrialis metae notavit, ubi vis ignis et technologiae tum fons gloriae et cladis factus est. Mariae Shelley novae "Frankenstein" subtitulari "The Modern Prometheus", hubras et idealismum monstri creatoris illustravit. Hoc in contextu Prometheus capacitatem nostram significat sui ipsius interitus ac pericula technologicae circumeundi.

Nuper Prometheus expertus est novos in populari cultura, nostrum studium ad technologias eiusque consectaria cogitans. Velum Christophori Nolani "Oppenheimer" simile trahit inter poenam quam fabulosam Promethei et J. Robert Oppenheimer sustinet, saepe patrem bombae atomicae existimavit. Similitudo adhuc exploratur in theatro Annie Dorsen fragmentum "Promethei Firebringer", quod texit cautionem de nostra dependentia ab intelligentia artificiali.

Beniamín Labatut novae “Maniac” in vitam Ioannis von Neumann incidit, artificiosae intellegentiae et ludi theoriae auctorem, qui etiam Prometheo comparatur. Liber Labatut, ut fictus indicatur, novam mythologiam pro mundo hodierno creare conatur, de hominibus realibus et eorum ideis trahendis.

Tam Oppenheimer quam von Neumann, qui in Project Manhattan inter se coniunctissime laboraverunt, concursum ingeniorum et possibilitatem humani exstinguendi significant. Eorum labor in theoria quantali et bomba atomica demonstrat quomodo abstractio realitas tangibilis cum consectariis calamitosis fiat.

Dum vis perniciosa harum technologiarum perspicitur, drama intellectuale iacet in quo conceptus abstractae hae concretae manifestationes fiunt. Munus Oppenheimer in evolutione bombae atomicae documenta notionis pro quantitatis theoriae inservit. Poena eius, ut fabulosi Promethei, non a diis, sed a sumentibus doni venit.

Resonat Promethei fabula cum re nostra, sicut nostra fiducia technologiae crescens et progressus et periculum affert. Electiones quae facimus in studio cognitionis et virtutis, ut penitus consequatur. Fabula Promethei est fabula cautionaria, nos admonens considerare ethicam nostrorum actionum implicationem ac potentiam ad sui interitum.

sources:

- "Quam fabulae Graecae antiquae nostram terribilem modernam veritatem explicant" by AO Scott, The New York Times