In Novissimo libro Simonis Schama, "Externorum Corporum" in mundum pandemorum praeteritorum et praesentium incidit, illustrandis lectionibus quas didicimus, necnon quae adhuc percipere debemus. Liber imprimis de vita et operibus Waldemaris Mardochaei Wolff Haffkine, physicus, qui vaccina homemade facta elaboravit ad choleram et pestem bubonicam in recentibus saeculis XIX et XX ineuntis, contendit.

Schama scriptor scripturae lectores accipit in itinere per Haffkini vitam captando, ab antiquis experimentis suam communitatem contra pogromata Russica defendens suam disciplinam apud prestigiosum Institutum Pasteur in Gallia. Haffkine vaccina erat quae eum 1893 in Indiam duxit, ubi miram felicitatem suam in cholera pugnando testificatus est. Postea etiam maiorem cum vaccino triumphum consecuturus est ut pestem bubonicam deleret.

Auctor subtiliter explicans describit processum anxium Haffkine ad pestem vaccinam creandam adhibitam ab extrahendis humoribus ad bacillos in ius caprinum excolendum. Quamvis Haffkini notabiles contributiones ad salutem publicam in India, auctoritates coloniae Britanniae tandem de eo pertaesum est. Ferocioribus consiliis usus est, ut vicos delerent et barbaros ejicerent, quod saepe inefficax evaserant. Advenae Haffkini successus superbiae suae incussit, ad exitum ex India ducens.

Dum Schama quasdam excursiones tangentiales et additamenta fabulas includit, eius admiratio Haffkine translucet. Liber cum nota adminicula pro Antonio Fauci concludit et miram meditationem de munere cancri equi caerulei in vaccino productionis sanguinis.

Opus Schama magnas interrogationes movet de potentia scientiae in pandemicis pugnando et de partibus hominum in sua pernicie. Quamvis incrementa nostra, auctor suas actiones esse contendit, sicut arma nuclearia et mutatio climatis, maius periculum humanitati ponunt.

"Externorum corpora" testamentum ob insignem vitam et res gestas Waldemaris Mardochaei Wolff Haffkini inservit. Per hanc biographiam Simon Schama effert immensum ictum quem singuli phisici in facie valetudinis globalis discriminum habere possunt.

