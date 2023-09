Docti in Iaponia observant dolor isotopes super-gravis

Scientistae in Iaponia notabilem invenerunt inventionem servando oxygenii super-gravis isotopes oxygenii 27 (27O) et oxygenii 28(28O) primum. Turma apud Tokyo Institutum Technologiae et RIKEN invenit oxygenium-28 isotope, quae maxime stabilis putabatur, non "duplicem magicam" esse, ut antea credidit. Inventio conferet ad intellegentiam nostram structuram nuclei amplificandam et implicationes in physicis siderum neutronium habere potest.

Cum physici nuclei de numeris magicis loquuntur, referuntur ad condicionem ubi nuclei atomi (protons et neutrons) disponuntur ut suum nucleum ultra stabilem faciat. Atoma cum specificis numeris protonum vel neutronium, ut 2, 8, 20, 28, 50, 82, vel 126, valde probabile est ut detrimenta energiae propter corruptionem radioactivam subeant.

Numerus notionum magicarum explicari potest utens exemplar putaminis nuclei. Nuclei considerari possunt sicut conchae multiformes, stratis caepi similis, cum unaquaque concha certum numerum "sedes" habere pro neutronibus vel protons. Cum putamen neutronibus vel protons impletur, "clausa" consideratur. In casu oxygenii-16 (16O), quod habet octo protona et octo neutros, prima putamen duobus neutronibus impletur, et secunda putamen sex neutronibus impletur, faciens eam nucleum "duplicem magicam".

Isotope oxygenii 28 petebat statum magicae duplicem sicut octo protona et 20 neutrona habet, cum 20 neutros trans tres conchas distribuit. Investigatores tamen invenerunt energiam inter duo ultima testam neutronis orbitalis intermedium debilem fuisse, permittentes inter utrumque conchas miscere. Testa haec exesa non vulgaris et inopinata 28O.

Inventio defectus "duplicis magicae" in oxygeni-28 est magni momenti progressus ad theoriam nuclei. Isotopes intellectum nostrum emendabit cum magnis rationibus neutron-ad-proton et adiuvabit ut commercium nuclei ignotum aestimare sicut copias tres neutron. Haec inventio implicationes habere potest ad investigandas proprietates siderum neutronium.

sources:

- Natura articulus

- Riken Radioactive Isotope Jugum Factory