Nuper Inventum Comet Nishimura visibilis Next Hebdomada

Cometes nuper repertus nomine Nishimura Comet apparebit sicut volat Terra proximae hebdomadis. Spatium photographicum Japanese Hideo Nishimura primo mense Augusto cometam observavit. Cum igitur claritas aucta est, dum percurrit per interiorem systema solarem in orbita circa solem. Cometa proximam terrae appropinquationem faciet die Martis intra 78 decies centena milia venientem. Transibit etiam prope Solem die XVII Septembris.

Nishimura Cometa unam orbitam complet fere omnes 430 ad 440 annos. Ultimum tempus prope solem transiit circa annum 1590. Sed nescitur si tunc visus nudo oculo retentus est. Cometa vix satis clara est ut visibilis sit et prope horizontem movebitur, ideo binoculares ad videndum commendantur. Luces obscuri ab urbe ab urbe condiciones optimas praebent.

Pro iis in Hemisphaerio Septentrionali, commendatur ut clare perspiciatur horizontis orientali-aquilo-orientalis circiter mediae horae ante diluculum matutinum. Cometa quanto est soli et horizon, eo difficilior erit videre. Cometa die Mercurii inter Terram et Solem transibit, et in caelo vespertino non potest apparere nisi insigniter clarior fit quam expectatur.

Cometae ad solem proxima propinquitate data est facultas ut intensus calor eam destruat. Sed periti exspectant eum superesse, ut iam supervixerit saltem unum priorem ad solem appropinquare. Si superstes fuerit, ad extremam partem solis a Tellure primo Octobri transibit, et in Hemisphaerium Australe mane caelo mense Novembri recumbit.