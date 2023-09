Investigatores apud Weill Cornell Medicinam notaverunt antea ignotum genus cellae caulis ossei formantis quae ad craniosynostosim ducit, praematura fusione cranii in infantibus. Craniosynostosis fit in singulis circa unum in singulis infantibus 2,500 et potest impedire progressionem cerebri nisi surgice tractata. Haec studiorum fundatio, in Natura divulgata, lucem praebet abnormes proliferation speciei cellae caulis specificae vocatae DDR2+ cellulae caulis.

Manipulus investigatores mures examinaverunt cum communi mutatione craniosynostosi coniunctae et invenerunt hanc mutationem trigger abnormes proliferation cellularum caulis DDR2+, in praematura fusione cranii resultantes. Haec inventio novas possibilitates aperit ad craniosynostosim tractandas per oppugnationem et inhibendo hanc actionem abnormalem truncum cellam.

Ad investigandum connexionem inter cellulas et craniosynostosin caulis ossei formantis, investigatores mures machinantes in quibus cellae CTSK+, craniosynostosi antea nexae, una e generum officio suo responsabili carebant. Hae mutationes, praeter opinionem, non excitaverunt cellulas caulis calvariae ad laminas cranii fuscandas; sed eas ad suturas cellulas caulis deperditas ferebant. Severitas fusionis connectuntur cum deperditione harum cellarum CTSK+ caulis.

Auctor Co-senior Dr. Matt Greenblatt potentiam huius inventionis extollit dicendo: "Potest nunc incipere cogitare de craniosynostosi non solum chirurgica tractando, sed etiam impediendo hanc abnormalem truncum cellam activitatem." Studium facultatem praebet novas curationes explicandi, quae radicem craniosynostosis appellabant, spem praebens infantibus familiaeque hac condicione affectis.

In actis studiis in Natura editis anno 2018, eadem turma investigationis aliam speciem ossei formantis cellae cellae CTSK+cellulae caulis alia notavit. Haec prior inventio ulteriorem inquisitionem impulit in partes harum cellularum caulis in craniosynostosi causando. Hoc recens studium in inventis ex priori investigatione aedificat, profundius intellectum nostrum multiplicium machinarum quae huic statui subiectae sunt.

Super, hic apertus in intellectu craniosynostosis viam praebet ad evolutionem therapiarum iaculis quae potentialiter verteret tractationem huius conditionis et meliores exitus pro infantibus affectis.

sources:

– Natura: [DOI: 10.1038/s41586-023-06526-2]

- Novi Eboraci Presbyteriani: [link not provided]