Investigatores in Universitate California, Los Angeles (UCLA), theraphim elaboraverunt quod promissionem ostendit in minuendo ossea deminutio temporis spatium peregrinatione necnon musculoskeletalis degenerationis in Terra. Microgravitas, quam astronautis in spatio experitur, osseum detrimentum facit ad minimum 12 times maiorem quam in Terra, minas sceleti sanitati ponens. Turma UCLA quaesivit num systemica traditio moleculi-NELL-similis 1 (NELL-1) iuvare posset damnum hoc ossis mitigare.

NELL-1 est dapibus atrox pro osse evolutionis et densitatis conservatione. Inquisitores augebant potentialem medicinalem NELL-1 continuando suam vitam dimidiam et "dolorem" creando molecula quae specie fibras osseas pelunt sine effectibus adversis causantibus. Inventiones, in ephemeride 'npj Microgravity edita,' ostenderunt novum moleculum, quod BP-NELL-PEG notum est, demonstratum praestantiam superiorem pro texti ossei sine effectu observabili adversos effectus.

Secundum Chia Soo ab UCLA, hae inventiones tremendam promissionem tenent pro exploratione futura spatii, tum pro pugna ossis damni et depraedationis musculoskeletalis in Terra. Kang Ting ex Instituto Forsyth addidit BP-NELL-PEG instrumentum polliceri posse, cum institutio resistentiae conventionalis non possit ob iniurias vel res alias fieri.

Ad probandas therapias in realibus spatii conditionibus, investigatores studium muribus utendi deduxerunt. Dimidium murium longa novem hebdomades in microgravitate egit ad spatium itineris spatium simulandi. Altera medietas post 4.5 septimanas in Terram reducta est. Uterque coetus vel BP-NELL-PEG vel substantia temperantia tractata est. Eventus ostendit mures cum BP-NELL-PEG tractatos in formatione ossea notabile incrementum habuisse. Accedit nullum apparentium salutis adversae effectus in utroque spatio et terra affecti murium observati.

Haec therapia non solum potentialem pro missionibus spatii futuris obtinet sed etiam potentialem curationi praebet aegris extrema osteoporosis aliisque condicionibus osseis actis in Terra laborantibus. Praeterea studia humana ad has inventiones confirmandas opus sunt et therapeutica beneficia BP-NELL-PEG plene explorant.

sources:

- University of California, Los Angeles

- Forsyth Institutum

- npj Microgravity