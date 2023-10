In phyla Cambriana explosio animalis diversae speciei abrupta iam diu provocavit ad evolutionem Darwinianam. Secundum hanc opinionem, multiplices novitates biologicae sensim tempore prodiere debent, cum formis numerosis intermediis. Nullae tamen fossilium transeuntium in strata Precambriana nuper inventae sunt, quae Explosio Cambriana praecessit. Periodus Ediacaran, quae finem Precambrianae ambit, implicatas macro-fossillas continet, sed relatio eorum ad phylam animalis Cambrian posterioris controversiae manet.

Carolus Darwin ipse hanc suam theoriae obiectionem gravem agnovit, notans inopiam monumentorum ex immenso primordiali periodo Cambriano strato praecedentibus. Frequentissima huius absentiae explicatio est fossilium imperfectio, significans maiores animales exstitisse, sed ob parvitatem corporis et mollium non facile conservari. Attamen hypothesis artificii haec recentibus inventis locorum fossilium Ediacaran refutata est quae ad conservationem parvae, mollioris animalis praecursores habere poterant. Sed haec loca tantum algae fossilium dabant et nonnullae organismi problematici.

Recens studium in Trends in Ecologia et Evolutione editum addit adhuc argumenta contra hypothesin artificiati. Paleontologi a Derek Briggs ducti comparaverunt processuum fossilizationem et geologiam in stratis Precambrianis et Cambrianis et animalibus in stratis Precambrianis conservandis idoneam invenerunt vacationem. Mollis maximam vim insinuant antiquitatis animalis ante 789 miliones annorum. Condiciones Burgess Shale-type, quae propositae sunt ut ambitus ad conservationem animalis primitivam conducendam, non consociatae sunt cum biotas fossili anno 789 miliones ante annos vel maiores.

Auctores studii implicant ut lacunam Cryogenian in biotas eximie conservato explicet postea species abrupta animalium. Sed haec interpretatio diuersas probationes praeterire videtur, etiam absentia animalium metazoanorum vel bilaterarum hoc tempore incontroversiarum. Praeterea alia studia maximam vim primis animalibus in aetate etiam minore, propius ad principium Cambricae posuerunt.

Hae inventiones evolutionis Darwinianae suppositiones gradualistae provocant et contradicunt notati a studiis horologii hypotheticis suggerentes. Refert evolutionis biologorum agnoscere et alloqui significantes discrepantias inter notitia empirica et nucleum praedictiones suae theoriae.