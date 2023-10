Nova Research Revelat Marine Bacteria Lost Flagella et Aliae lineamenta Cum Rediens ad Oceanum

Recens studium a US Department of Energy Coniuncta Genome Instituti, in collaboratione cum investigatoribus Universitatis Nevada, Las Vegas, mirabiles inventas de bacteria e phylo Chloroflexota detexit. Hae bacteria, quae notae sunt pro facultate scelerisque carbonum et redivivus destruendi, flagella in fontibus calidis habere inventa sunt, sed hanc plumam amiserunt cum evolutae ad ambitus marinos centena milia annorum evolverunt.

Investigatores nominatim in genus posuerunt in Chloroflexota nomine Dehalococcoidia, quae facultatem oeconomiae noxiae in pesticides et refrigerantibus degradare habent. Per genomam et metagenomicam sequelam, dehalococcoidia dehalococcoidia calida fontis habitatio deprehendit, plumam in Chloroflexotam antea non cognitam. E contra, earum maris habitatio versos flagella carebat, suggerens has structuras per evolutionis aptationem ad ambitus marinos amissos esse.

Studium etiam alias notationes mirabiles revelavit in fonte calido Dehalococcoidiae. Aliquae notarum harum in bacteria quae evolutae ad habitandum oceanum evanuerant, cum reliquiae notarum aliarum remanserant. Exempli gratia, tam calidus fons quam habitatio Dehalococcoidia oceani ostendit iacturam parietum cellularum et exemplum complexum evolutionis pro genesis ad edendam compositorum plantarum pertinentium. Hoc suggerit verisimile quod hae bacteria cooperatione cum aliis microorganismis in sua communitate nituntur ad materiam plantarum destruendam.

Accedit, investigatores invenerunt fontem calidum Dehalococcoidia enzymes habuisse ad hormonum plantam synthesandam vel degradandam, significans eorum calculi terrestris habitatio facultatem plantarum incrementi manipulare habere posse.

Intellectus historiae evolutionis et singulares characteres bacteria Chloroflexotae magnas implicationes habere potuerunt pro microorganismi machinandis applicationibus sicut productio biofuel. Per varias metabolicae facultates iungendo, phisici plus sustineri et efficientes in variis industriis processibus augere possunt.

Praeterea studia de his bacteria illustrare potuerunt in potentia usu processuum microbialium in biofuel productionis et aliis applicationibus sustinendis.

