Recens studium ductus a Professore Jaroslavo Klokočník ex Instituto Astronomiae Academiae Scientiarum Bohemicae adhibuit novam methodum gravitatis Martis analysendi vim ad ulteriora argumenta praebendum pro exsistentia Martiani paleo-oceani septentrionalis. Investigatio, in ephemeride Icaro edita, in accessiones praecedentes dilatatur et ampliorem intelligentiam scopo antiqui oceani praebet.

Inventiones studiorum significantes implicationes habent ad quaerendam aquam in Marte et potentiam ad vitam praeteritam vel praesentem in planeta. Inquisitores notant hanc gravitatem analysin technicam variis disciplinis applicari posse, ut geologiam, geophysicam, hydrologiam et glaciologiam, praestantes perceptiones in corpus caeleste praebentes.

Accessus traditionalis ad superficiem planetam faciendam secundum gravitatem anomaliam solis auctoribus superatam fuit, qui novum processum induxit, qui rationes gravitatis anomaliae mensurarum ab gravitatis anomaliae ratione evolvit. Hae gravitatis aspectus mathematicam indolem offerunt gravitatis gravitatis, quam diversae superficiei notae in Marte, sicut montes et fossae.

Ad eorum analysim, investigatores notitia topographica adhibita ex Mars Orbital Laser Altimeter instrumenti in navi NASA Martis Global Surveyor consecuti sunt. Instrumentum planetae per 4½ annos proscripsit, cum magnae informationis ad Martiam superficiem intelligendam praebens.

Professor Klokočník in opere priore etiam hanc analysi gravitatem usus est ad confirmandas systemata paleolacorum et paleoriverorum subter arenas Saharensia in Terra. Modus quoque usus est in comparandis Telluris geographicis lineamentis Veneris Venereis, adiuvando in intellectu nostro diversorum corporum caelestium.

Haec analysis gravitatis gravitatis accessio amet demonstrat potentiam ad Martis ulteriorem explorationem et intelligentiam eiusque historiam geologicam. Magni momenti est gradus in explicandis mysteriis proximi planetae praeteritae ac possibilitatis oceanorum antiquorum.

