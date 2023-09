Recens studium novam methodum ad Martis vim gravitatis analysendam contulit, ulteriora argumenta praebens planetam olim magnum Oceanum septentrionalem habuisse. Investigatio per Professorem Jaroslavum Klokočník ab Astronomico Instituto Academiae Scientiarum Bohemicae ductus, scopo Martio paleo-oceano septentrionali uberius definit.

In ephemeride Icaro divulgato, studium elucidat usum gravitatis accessus ad deprehendendum praesentiam aquae in Marte. Antea haec methodus bene successit in corporibus aquarum in Terra edendis, sicut litus lacus olim in Africa septentrionali. Per considerationem gravitatis Martis aspectum, docti meliorem cognitionem planetarum notarum geologicarum et hydroologicarum acquirent.

Investigatores adhibuerunt processum a Klokočník elaboratum, quod involvit aspectus gravitatis analysandi rationes gravitatis anomaliae mensurarum. Aspectus gravitatis sunt fructus mathematici qui notant anomalias gravitatis corporis planetae. Praeterea notitia topographica capta NASA Marti Global Surveyor usi sunt.

Hic novus accessus insigniter melioratur in modos superiores destinandi superficiem solum in gravitate anomaliae. Data topographica integrando, phisici Martiae geologiae et geophysicae pleniorem intelligentiam consequi possunt.

Effectus huius inquisitionis Martem supergrediuntur, sicut ratio gravitatis aspectuum aliis corporibus caelestibus applicata est. Distincto studio in Renuntiationibus scientificis divulgato, methodus usus est ad comparandas res geographicas Telluris cum illis Veneris.

Inventiones huius studii ad nostram cognitionem historiae geologicae Martis conferunt et ulteriores rationes de potentia ad vitam in planeta praebent. Intelligere exsistentiam antiquorum oceanorum in Marte crucialus gradus est ad detegendam possibilitatem formae vitae praeteritae vel praesentis.

definitiones:

Gravitas anomaliae: Areas variae gravitatis gravitatis exercet lineamenta superficiei corporis planetarii.

Gravitatis aspectus: Mathematica producta quae gravitatis anomaliae corporis planetae denotant.

Data topographica: Notitia de figura et elevatione superficiei terrae planetae vel aliorum corporis caelestis.

sources:

– Studium in ephemeride Icaro editum, foederatum Socie- tatis Astronomicae Americanae pro Divisione Scientiarum Planetariae.

- Studium in Renuntiationibus Scientificibus divulgatum.

– Jaroslav Klokočník – Professor emeritus in Instituto Astronomiae Academiae Scientiarum Bohemicae.

- Guntherus Kletetschka - Professor in Universitate Alaska Fairbanks instituti Geophysici Societas Research et cum Carolo Universitate in Re publica Bohemica foederata.