Avis hummingalis hybrida numquam antea in Cordillera Azul National Park in Andibus Peruvianis reperta est. Avis hybridizationis effectus est duarum specierum diversarum in America meridionali occidentali natarum: avis hummingalis splendida in gutture rufo-tebulato. Inventio provocat notionem quae species hummingales separatae non intermittuntur. Avis hybrida unicam habet auri gutture fuco id est compositum ex iugulo rosei sui speciei parentis. Investigatores speculantur bigeneri hoc modo conferre posse ad diversitatem colorum structurarum per lignum familiae hummingbird repertum.

Plumae suum colorem turpem ex pigmentis accipiunt, sed plumae hummingales sunt iridescentes, eorum color determinatur quomodo lumen flectitur et percolatur sicut plumas ab angulis diversis percutit. Color gutturis hybridis hummingbird auri est effectus complexi modi quibus colores iridescentis plumae determinantur. Mixtura complexus felis plumae colori e duabus speciebus parente suo in unico colore huius avis hybridis consecuta est.

Aves hummingales hybridarum similes huic sunt rarae et earum existentia interrogationes movet de frequentia et munere hybridizationis in evolutione hummingavis. Haec inventio novas ianuas inquisitionis investigatoribus aperuit et perspectiones in multiplicitate geneticorum geneticorum hummingi et colorationis praebet.

Fons articulus ex Chicago Field Museum "Inquisitores Find insolitus Hybrid Hummingbird in Peruvia" et in ephemeride Regia Societatis Open Scientiae divulgatus est.

American Hattiesburg, pars USA TODAY Network, alia facta de hummingbirds in America praebet.

Hybridization: Processus generandi inter individua duarum diversarum specierum vel generum incolarum distinctae.

