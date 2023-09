Novum photo e Hubble Spatii Telescopium exspirans ostendit gracilem "ponem" gasi qui duas galaxias in Arp 107 systematis mergendi coniungit. Circiter 465 miliones annorum levium e Tellure positae, galaxiae collisiones illae tenui pulvere et gasi conectuntur.

Imago, capta Hubble's Provectae Camerae pro Surveys, exhibet galaxia maior in parte sinistra. Haec galaxia spiralis, quae Seyfert galaxia, notat spiralem brachii prominentem, quae circum nucleum eleganter curvat. Seyfert galaxiae praecipue ambitiose sunt, quia, licet candor nuclei activae eorum, radiatio ab tota galaxia observari potest. In hac photographica, verticillis galacticae structurae spirae clare conspicuae sunt.

Nucleus galacticus Seyferti galaxiae emittit potentem ardorem ex materia incidentem in supermassivum nigrum foramen suum in centro. Hae nuclei activae galactici lucem illustrare possunt, quae coniunctionem omnium stellarum splendorem in galaxiis suis hospitio superat.

Ad galaxia minor, nucleum lucidum habere videtur, sed bracchia spirae relative obscura. Causa est, quia paulatim absorbetur in galaxia maiore. Connexio inter has duas galaxias bus in Hubble imaginem subtiliter suspenditur.

Arp 107 pars globi galaxiarum peculiarium quae Atlas of Peculiar Galaxies est, ab Halton Arp anno 1966 exarata, nova photo est pars permanentis studii galaxiarum minorum notarum e Catalogo Arp studiorum ac pulchritudinis spectaculi communicans. The public.

Source: ESA (European Space Agency)