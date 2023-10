NASA's New Horizont Mission Funded to 2029

NASA's Novus Horizontis navicularii, notus historico suo Plutonis anno 2015, extensionem missionis concessam per 2029. Specillum ad colligendas notitias heliophysicas incipiendo in fiscali 2025, cum possibilitate alterius flyby of a Kuiper Belt Object, si a. idoneus candidatus idem est.

Extensio missionis Novae Horizonum permittit amplius heliosphaerae explorationem et occasiones multidisciplinaris scientificae inquisitionis praebere. Nicola Fox, administrator adiunctus pro directoratu Scientiarum NASAe missionis, asseruit operationes extendere donec naviculae spatii exirent Kuiper Belt cruciale est ad quaestiones magnas de nostro mundo solari respondendo.

Recensio mense Maio 2022 deducta recognovit valorem propositarum investigationum heliophysicarum et astrophysicarum, sed suggessit studium Objectorum Kuiper Belt notabiliter cognitionem augere. Sed prorogatio biennio postea approbata est.

Novus Horizonum inquisitor principalis Alan Stern suam laetitiam in nuntio expressit et omnibus gratias egit qui continuationem missionis sustinuerunt. Spem expressit in inveniendo aliud Kuiper Belt Objectum ad examen et credidit spatia potentiae supplementum in 2030s bene durare posse.

Dum extensio missionis progressionem excitans est, NASA admonuit sacrificia necessaria ad hanc diuturnam operationem instituendam. Procuratio aestimabit impulsum praevisionem missionis extensae, quae implicationes habere potest pro futuris inceptis.

Novum Horizontem spatii fabricatum a Johns Hopkins University Physica Laboratorio adhibitum, anno 2006 deductum est. Iam novem et dimidium annum missionis pristinam suam durationem superavit et quintum spatii restat ut ultra limites systematis nostri solaris auderet.

