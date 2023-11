Alan Stern, physicus planetarius apud Institutum Inquisitionis Australis (SwRI) et investigator principalis missionis NASAe Novo Horizontis, somnium puerile suum spatium eundi ad implendum est. In missione Virginis Galacticae 05, Stern erit inter nautas quinta fuga commercialis. Mox paucorum agmina, qui ultra Tellurem ausi sunt, aggregabit.

Praeparans spatii spatium non est facilis. Stern amplam exercitationem subiit, inter tres sessiones centrifugium et tres principales effectus vi volatus. Volatus gagates eum ad altas accelerationis gradus exposuerunt, corpus suum adiuvando acclimate celeritatibus in launch peritis peritis. Dum corpus flagitat, Stern credit actualem fugam non esse tam strenuam.

Stern in cursu suo hoc tempore laboratum est. Aliquam emissa, iter ad Polum Meridionalem, gubernator mercatorii factus est, et etiam laboravit in re publica Emergency Medical Technicos. Pluribus temporibus applicavit ut NASA spatium pectinis missio specialist fieret et advocatus phisicis in spatium per spatium fugae commercialis proficisceretur. Eius conatus adiuverunt umbilicum societatum tamquam Originem Virgini et Caerulei mutare ab unice peregrinatoribus ad inquisitores et educatores accommodandos.

Pro fuga sterni, octo proposita a SwRI proposita habet. Fuga praeparationem erit fugae suborbitalis proximae ab NASA fundendae, quae unice in investigationibus erit. In fuga intendit se veritati experientiae perdiscere et ad institutionem simulationum comparare. Stern etiam bioharness gestare ad monitor sui sanguinis pressionem et cor rate. Haec notitia cum prioribus probationibus comparabitur, ut pervestigationes pretiosas praebeat volatus investigationis futurae.

Quamvis aliquas curas circa pericula quae adfert, concitatio sternit quemlibet timorem vincit. Eius maximus ullamcorper ante fuga morbi tristique. Nihilominus, experientia sua super 24 volatus nulla-g, manet confidens in sua facultate periculosas potentias tractandi.

